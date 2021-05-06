【逆齡爸爸】41歲王祖藍與兩歲大女合照似兄妹　高EQ化解：我的基因真心輸了

▲ 王祖藍貼出父女照被嘲似兄妹。

王祖藍的身高不時成為外界話題，結婚6年的祖藍與李亞男，在婚前曾被封為「最萌身高差距情侶」。雖然身高不高但才華高，祖藍成為TVB高層任「首席創意官」，他縱然忙於工作也未有忽略家庭，早前帶長女Gabrielle去主題樂園耍玩。

不過貼出父女合照的王祖藍又再被挪揄身高，2歲半的Gabrielle明顯遺傳了媽媽的優良基因，比同齡的小朋友長得高，故網民指驟眼看仿如兄妹合照一樣。

雖然多次被嘲身高問題，不過王祖藍卻沒動怒過，EQ甚高的他曾大方寫道：「我的基因真心輸了。」

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▲ 王祖藍帶長女去主題樂園玩耍。 （取自instagram）

王祖藍父女似兄妹

王祖藍於昨日（5月5日）於社交平台貼出父女合照，看來他們一家大細去主題樂園玩，除了跟長女Gabrielle玩旋轉木馬外，兩父女更一同參觀水族館。他更寫道：「假期就應該有假期的樣子。」

一身休閒打扮的祖藍瞬間變得「童顏」，難怪網友指兩父女十足兩兄妹，他們紛紛留言：「咁似兩兄妹嘅」、「王祖藍戴著口罩好像小孩子，感覺就像哥哥带着妹妹一起坐旋轉鲨鱼」，連毛舜筠也留言指：「哥哥同妹妹。」

事實上王祖藍長女Gabrielle盡得媽咪李亞男的真傳，除了擁有眼大大的萌樣外，更遺傳了媽咪的高佻身型，故父女身高身為網民熱話。

▲ 王祖藍曾貼出父女照輕鬆化解身高問題。（微博圖片）

長女獲媽媽靚基因

王祖藍與李亞男這對「長短腿之戀」於2015年修成正果，二人於那年的情人節於教會舉行婚禮，及後於迪士尼樂園設童話婚宴，婚後二人努力造人，並於2018年聖誕前夕誕下女兒Gabrielle，去年6月21李亞男宣布懷第二胎 ，至12月1日小女兒Hayley出生。

長女Gabrielle已兩歲半，其高度差不多已達到爸爸的腰間，更成為微博熱門話題。

有網民指Gabrielle遺傳媽咪李亞男的高佻身型，相信將來長大有機會比162cm高的爸爸還要高大，不少網民對此感到「慶幸」，指幸好Gabrielle與爸爸並不相似。

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祖藍豁達面對嘲笑

身高再度被網民嘲諷，王祖藍卻十分豁達，他曾於微博貼出一張與女兒擺出同樣的托腮姿勢照，並標記「#王祖藍女兒2歲身高」，及後寫道：「身高隨我老婆怎麼了！長得像我！」以自嘲方式輕鬆化解網民的諷刺，果然夠晒好EQ。

另外祖藍曾貼出一張李亞男童年照兼大女的合拼圖，只見母女十足餅印一樣，當時祖藍更寫道：「猜猜「她」是誰？ #我也傻傻分不清#我的基因真心輸了」

同場加映：林珊珊林子善訪問