【成功靠父幹】哥哥讀書差弟弟讀「神科」　公屋父母耗盡200萬積蓄偏心細仔助上車

▲ 一名自稱讀「神科」的大學生得到父母偏愛協助上車，坦言是哥哥讀書差自願放棄。

樓價高居不下，不少新一代都要靠父幹才能上車。一名家住公屋的大學生指出，由於自己比哥哥讀書好，現正讀大學「神科」，預期畢業後收入可觀，父母打算將多年儲起約200萬積蓄只助他上車，現正策劃上車大計，向網民查詢買樓意見，卻惹來網民批評斥父母太過偏心。

該名港男大學生日前於「連登討論區」發帖文表示，他與父母、哥哥一家四口住公屋，但最近已從戶籍除名，以助他買樓上車，父母亦可保住公屋。

他自言一向讀書成績理想，順利升大學修讀「神科」牙醫，相信畢業後前途無限，「未來收入都唔差」。而現時他有做兼職補習，月入逾6,000元，生活能自給自足。

大仔讀書差將來難供樓

父母最近向兩名兒子傾談，直言大仔讀書差，認為他未能供樓，故打算將辛苦儲起的200萬只幫助細仔買樓上車，細仔欣言接受，並坦言︰

大佬讀書差啲搵唔到錢，所以層樓要落我名。

細仔現正物色合適的樓盤，打算畢業後先將單位放租，賺錢再換樓。他又分享自己的鴻圖大計，打算先買一層約530萬元的單位，然後放租讓租客幫手供樓，自己則與父母繼續住公屋，直到大學畢業自住再供樓。

我有睇過嘉湖，但考慮緊搵租客會唔會難啲？因為如果靠兩老自己供樓真係幾吃力，佢地要養埋大佬交埋佢學費。

不少網民斥責他的父母偏心，他反駁網民稱，一家人已經傾掂數，父母沒有偏心，是哥哥自願放棄，「阿哥自己都知自己供唔起，佢話ok，我都同佢講好咗唔會自己食晒筆錢。」

他向哥哥承諾，如果將來賣樓時，會將賺到的錢分給他，「佢（父母）買完俾我，我滾大再分返俾大佬，咁樣都算投資。但我大佬講到明，如果買樓唔需要分俾佢，等遲下供晒樓再講。」若最後買不到樓，父母就將200萬元平分兩兄弟。

網民斥︰父母好偏心

網民直指港男自大，未畢業已經看不起哥哥讀書差，將來會收入較低，認為父母偏心之餘，亦會分化兩兄弟感情。點擊圖片即睇網民意見︰

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責任編輯︰王明芳