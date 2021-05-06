【買餸福音】直撃日本業務超市登陸大埔　12大串燒炸雞急凍食品CP值高【多圖】

▲ 日本業務超市登陸大埔廣福道。

疫情下難以外遊，港人熱愛「另一個鄉下」日本究竟何時才可去？繼Donki登陸香港後，又有日本超市進駐香港，大家可以入貨Made in Japan食材煮日式餸菜，一解思鄉愁。新上場的是「業務スーパー」（業務超市），主打平價、業務餐廳用的大Size食品，CP值高。今次TOPick記者帶大家去直撃大埔店，睇睇有咩抵買！

▲ 一樓左手邊設有一整排的冷凍櫃。（業務超市 ス ー パ ーfb圖片）

業務超市香港分店選址大埔

業務超市在日本有超過900間分店，第一間香港海外分店選址在大埔廣福道，店舖現時試業中，首週試業期間店內消費全單9折，將於5月7日（明天）正式開幕，現時已有不少街坊去朝聖，記者亦率先去直擊。

▲ 急凍食品超多！（業務超市 ス ー パ ーfb圖片）

據業務超市香港店的facebook專頁，店內有各種日本產品，所有貨品全部日本空運直送，日本零食之外，店內重點是放置了多個雪櫃出售各式冷凍食物，包括冷凍肉類、丸類、蔬菜等，多以真空包裝或冷凍包裝為主，保存方便。官方強調「咁耐無返日本依個鄉下，有無掛住依個「業務超市」logo呢？快啲過嚟，懷念家鄉味道， 滿足思鄉之情」。

12大精選冷凍食品

店舖設有2層，面積不算大，只可以精選一些貨品輪流供應。當中，最注目的是一樓左手邊一整排的冷凍櫃，由甜食、炸物、肉類、海鮮、蔬菜應有盡有，更有不少氣炸食品。食品包括炸雞、帆立貝肉薯餅、魚丸、漢堡排、串燒、蟹肉丸子、炸茄子、腸仔串等，當中有不少標有「神戶物產」，款式非常吸引，只是數十元起，應該不少顧客有選擇困難症，只怪家中雪櫃太細。

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麵食糧油調味料齊備

麵食糧油款式不多但齊備，日式調味料如味淋、料理酒、七味粉也有，更有烏冬、拉麵、蕎麥麵、芋絲等，也有日式火窩湯底、咖哩包、即食粥等。而納豆、日本雞蛋也有，均只有一款，但似精挑細選，像日本蛋就是「蘭王」。

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零食日本酒大檢閱

第二層主打零食為主，未見太多「業務」大裝Size，店內也有果酒、咖啡，但款式未見太多，它們的價錢大致跟阿信屋759、Donki差不多。反而是酒品款式有驚喜，另有少量家品雜貨。可惜的是，店內未有日本產的新鮮蔬果。

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大埔日本業務超市

地址：大埔廣福道105號

營業時間：9am至9pm

▲ 地址在大埔廣福道105號。 （TOPick圖片）

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責任編輯︰王明芳