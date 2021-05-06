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【真女神】47歲陳德容回復單身愈活愈年輕　3招凍齡心得戒一種食物保白滑肌

保健美顏 14:06 2021/05/06

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47歲陳德容回復單身後，愈活愈年輕。

有瓊瑤御用女星之稱的台灣女演員陳德容，剛度過47歲生日。目前正在拍攝電影《山中森林》的陳德容獲劇組人員為她慶生，公開的照片顯示美貌依舊，皮膚狀態良好。陳德容前年回復單身後愈活愈年輕，除了著重皮膚保養之外，她亦相當注重飲食，失婚後更裝備自己，重新出發。

陳德容是90年代紅極一時的女星。（圖片來源：陳德容微博）

綜合台灣媒體報道，陳德容上周六（5月1日）踏入47歲生日，拍片期間獲一眾台前幕後人員慶生。當下陳德容許下3個生日願望：

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香港70、80後觀眾相信對陳德容的名字並不感陌生，9歲被發掘入行拍廣告的陳德容，在14歲拍攝了第一部電影《國中女生》，1990年參演周星馳作品《師兄撞鬼》，後來簽約邵氏後正式於香港發展，最為人熟知是她參演了瓊瑤電視劇《梅花三弄》，飾演女主角白吟霜。

陳德容和王祖賢都是一代女神。（圖片來源：陳德容微博）

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陳德容2011年與地產富商王贊策結婚，陳德容與王贊策本為小學同學，男方後來到美國發展，陳德容則前往香港工作，多年後因一個聚會重遇，慢慢開始交往，男方其後以5卡鑽戒求婚，一對佳人更被形容為公主與王子的結合。

陳德容與前夫王贊策。（網上圖片）

婚後的陳德容明顯減少幕前演出，然而二人最終仍然在2019年8月簽紙離婚，陳德容透過媒體表示，離婚是因聚少離多、價值觀不同等問題，屬和平分手，再見亦是朋友。她還感性表示：「謝謝生命中每一次最真實的相遇」、「公主不缺白馬王子」、「新的開始、請多指教」。

而陳德容與王贊策結婚8年，膝下並無子女，陳德容表示除了因為分隔異地，亦由於她性格考慮比較多，做任何決定前都會多加思慮。

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自從公布離婚消息後，陳德容就表示有意復出，重投演出之外，她仍相當著重保養，網上社交平台公開的近照皮膚白滑緊緻，仍保有少女時期的瓜子臉孔，以下是她的保養心得：

嚴格控制飲食戒油炸食物

  • 陳德容飲食以蔬果為主，戒食零食及加工食物之外，更強調要戒食油炸食物。日常生活中，她每天只進食1至2餐，每餐食3至5分飽，以少鹽少油為飲食原則，晚上6點以後不會進食。

屬敏感肌著重保濕

  • 陳德容曾透露自己的皮膚屬敏感性膚質，日常選擇保養品尤其著重保濕功能，晚上也會敷面膜，加強滋潤肌膚。

著重眼部妝容

  • 陳德容的妝容著重加強眼部有神的感覺。眼影以淡褐色或大地色系為主，畫上內眼線，並在眼尾位置稍微拉長，再戴上自然款假眼睫毛，眉毛畫得寬一點，增加減齡效果。

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責任編輯：羅嘉欣

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