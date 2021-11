▲ 認識5個常用諺語(Idioms)。

諺語(Idioms)在書面語和口語中都會出現。在測驗考試用到諺語,可以令文句顯得更地道,給閲卷員留下好印象。本文介紹5個常見諺語,提高學生的語文水平,助他們在測考中取得佳績!

1. Like father, like son.

中譯:有其父必有其子。

2. No pain, no gain.

中譯:一分耕耘,一分收穫。

3. Time flies.

中譯:時光飛逝。

4. Practice makes perfect.

中譯:熟能生巧。

5. A friend in meed is a friend indeed.

中譯:患難見真情。

