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【DSE歷史科】卷二論述題涉香港回歸前於亞太地區角色　問及辛亥革命五四運動對中國現代化意義　

社會 13:25 2021/05/06

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中學文憑試歷史科今日開考。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）歷史科今日（6日）開考，分為兩份試卷，率先開考的卷一設4題歷史資料題，供考生4選3作答。試卷二則為論述題，考生要在7題中選答2題。題目涉及香港回歸，辛亥革命及五四運動、日本軍國主義興起、國際組織等。

7條題目如下：

1. 分析1971-97年間香港在亞太地區所擔當的社會、經濟及文化角色。

2. 評估辛亥革命和五四運動在1911-37年間中國現代化上的意義。

3. 「就導致1930年代日本軍國主義興起而言，國內問題較對外擴張的動力更為重要。」你是否同意此說? 試參考1918-37年間日本的發展，解釋你的說法。

4. 「國際聯盟的失敗主要是由於其體制上的弱點所致。」你是否同意此說?試參考兩次世界大戰之間的歷史發展，解釋你的看法。

5. 探討北大西洋公約組織及歐洲共同體對20世紀下半葉歐洲歷史發展的影響。

6. 評估20世紀下半葉國際組織在處理人口與資源問題上所作努力的成效。

7. 選取以下其中一個年份，並解釋它為可被視為20世紀世界歷史的一個轉捩點：

 (a) 1929　(b) 1945　(c) 1991

試卷一題目提及港人拍抗日英雄電影及內地電影公司來港設廠，詳情即看：【下一頁】

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

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