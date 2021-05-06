【DSE歷史科】卷二論述題涉香港回歸前於亞太地區角色　問及辛亥革命五四運動對中國現代化意義　

▲ 中學文憑試歷史科今日開考。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）歷史科今日（6日）開考，分為兩份試卷，率先開考的卷一設4題歷史資料題，供考生4選3作答。試卷二則為論述題，考生要在7題中選答2題。題目涉及香港回歸，辛亥革命及五四運動、日本軍國主義興起、國際組織等。

7條題目如下：

1. 分析1971-97年間香港在亞太地區所擔當的社會、經濟及文化角色。

2. 評估辛亥革命和五四運動在1911-37年間中國現代化上的意義。

3. 「就導致1930年代日本軍國主義興起而言，國內問題較對外擴張的動力更為重要。」你是否同意此說? 試參考1918-37年間日本的發展，解釋你的說法。

4. 「國際聯盟的失敗主要是由於其體制上的弱點所致。」你是否同意此說?試參考兩次世界大戰之間的歷史發展，解釋你的看法。

5. 探討北大西洋公約組織及歐洲共同體對20世紀下半葉歐洲歷史發展的影響。

6. 評估20世紀下半葉國際組織在處理人口與資源問題上所作努力的成效。

7. 選取以下其中一個年份，並解釋它為可被視為20世紀世界歷史的一個轉捩點：

(a) 1929 (b) 1945 (c) 1991

試卷一題目提及港人拍抗日英雄電影及內地電影公司來港設廠，詳情即看：【下一頁】

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記者：黃悅晴