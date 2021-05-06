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【觀塘塞車】研究揭4大原因造成觀塘迴旋處大擠塞　多項建議包括停車場豁免短時間停車費

社會 13:34 2021/05/06

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觀塘區議會早前委託顧問公司，進行探討改善觀塘道迴旋處交通擠塞方案研究。（湯炳強攝）

觀塘道與開源道迴旋處交通擠塞問題困擾多年，一直未有完善解決方案。觀塘區議會早前委託顧問公司進行探討改善方案研究，今日（6日）公布研究結果及相關建議，以供議會日後討論並與相關部門跟進擠塞問題。

觀塘區議會屬下觀塘區發展及重建專責小組早前委託綜智諮詢有限公司進行《觀塘道交通擠塞問題：觀塘道與開源道迴旋處的改善方案》研究，包括透過現況調研，分析迴旋處的車流和出現交通擠塞的原因。

報告歸納交通擠塞4大成因，包括區內欠缺其他幹道及巴士外的大型運輸系統服務分流人流和車流、開源道繁忙時段行人眾多加上上落客貨位不足以致人車爭路、觀塘道大量巴士及小巴線互相切線，以及開源道違泊車輛令車龍倒灌迴旋處。

為了解不同界別人士想法，研究亦邀請相關政府部門和機構代表，包括運輸署、警務處、「起動九龍東」辦事處、九巴、的士及貨車運輸業界進行訪談，經整理分析各方意見後的建議，其後向逾1,600觀塘區居民進行意見調查及研究。

綜合各方意見，針對上述問題，報告提出多項短、中、長期建議方案，包括鼓勵商貿區大廈停車場豁免首15分鐘或30分鐘停車費、觀塘道迴旋處出口花槽增設上落客貨區、於開源道興建高架行人走廊等，又認為東九龍鐵路綫及6號幹綫T2幹道的落成長遠亦可改善區內交通擠塞問題。

專責小組主席梁翊婷指出，過去10年觀塘道迴旋處車流量上升5成，形容數字令人震驚，同時有逾9成居民認為觀塘迴旋處交通擠塞影響他們生活。她又指，由於目前未有落實方案，暫未能預計相關建議帶來實際的效果。期望當局在發展觀塘區的同時，亦要考慮該區交通配套，否則令更多人因交通問題不願前往觀塘區，阻礙發展，又期望「起動九龍東」辦事處可協調各部問跟進。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

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記者：陳子謙

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