【靚太安樂窩】進口VS內地木紋地磚大不同　裝修達人教一招檢查劣質地磚【附揀地磚貼士】

▲ 裝修達人阿LO教大家檢查次貨地磚方法。

愈來愈多人選擇木紋瓷磚裝修安樂窩，不過，裝修物料多得眼花撩亂，如何選到合適自己需要的物料？裝修達人阿LO早前在YouTube頻道分享近年大熱的木紋地磚，講解進口及內地地磚的分別，教大家用一招輕易檢查木紋地磚的質素。

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木紋瓷磚比木地板更耐用

阿LO指木紋瓷磚比一般木地板耐用、耐髒及易清潔，而木地板容易變形、容易「炒」（卜起）。而木紋瓷磚分為進口及內地製造，阿LO指2款各有優點及缺點。

進口木紋磚

進口木紋磚的紋理自然，砌好後，整間屋看上來好似採用了真的木地板，手感較嚡，猶如實木的質感。此外，因進口磚的技巧較好，規格尺寸可以更大。

阿LO在影片展示的進口木紋磚是1.2米長，他表示如果這瑰磚技術層面不夠好的話，地磚會「炒」起。

而進口木紋磚有很多紋理選擇，例如同一隻顏色的磚，有生產時，會一次過做出6至10個紋理款式。這樣，砌磚時便可做出較自然的效果。他續指，木地板是用木做，每一塊天然的木材的紋理都不一樣！因此瓷磚都要做到這種木地板感覺。

如果每塊磚都一樣就唔靚！

不過質素好的進口木紋磚，唯一缺點是售價貴。

內地木紋磚

內地木紋磚比較便宜，質素及紋理選擇數量未必及進口磚好及多，但內地木紋磚亦有機會做出靚效果。

阿LO指內地木紋磚的紋理感覺上不太天然、不細緻，砌好地板後不會似木地板，很容易看出是瓷磚。而且質感上比較光滑，不會嚡，沒有木板的質感。

此外，它的技術層面不及進口木紋磚，因此尺寸不能太大，否則很易變攣及「炒」，

工字砌時會有很多剪口，導致地板不平。

阿LO指雖然一般內地廠的木紋磚質素比較參差，但也有部分大廠擁有技術，可以做出1.2米的木紋地磚。但始終顏色屬「死色」（不自然、單調），

最平的木紋地磚可能只有2款紋理，砌嚟砌去都係果2款，永遠唔會靚！

一招檢查瓷磚不平

坊間上有人教檢查瓷磚彎直，可以把2塊瓷磚疊起，沒有虛位代表沒有彎。可是，阿LO表示如果2塊瓷磚都是彎，便無法看出虛位，這是不精準的檢查方法。他教大家可以把其中塊瓷磚垂直放在檢查的瓷磚上，再用卡片𠝹在兩者的接口位。

如果沒有彎，接口位不會有縫隙。如卡片可𠝹入接口位，代表瓷磚是不平。

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文章獲YouTube頻道阿LO授權提供

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責任編輯：王芷瑩