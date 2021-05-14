  • 31°C
香港時間 : 2021514日 (週五) 12:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【靚太安樂窩】進口VS內地木紋地磚大不同　裝修達人教一招檢查劣質地磚【附揀地磚貼士】

休閒消費 12:04 2021/05/14

分享：

熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

裝修達人阿LO教大家檢查次貨地磚方法。

愈來愈多人選擇木紋瓷磚裝修安樂窩，不過，裝修物料多得眼花撩亂，如何選到合適自己需要的物料？裝修達人阿LO早前在YouTube頻道分享近年大熱的木紋地磚，講解進口及內地地磚的分別，教大家用一招輕易檢查木紋地磚的質素。

點擊大圖了解詳情：

    點擊圖片放大
    +13
    +12

木紋瓷磚比木地板更耐用

阿LO指木紋瓷磚比一般木地板耐用、耐髒及易清潔，而木地板容易變形、容易「炒」（卜起）。而木紋瓷磚分為進口及內地製造，阿LO指2款各有優點及缺點。

進口木紋磚

進口木紋磚的紋理自然，砌好後，整間屋看上來好似採用了真的木地板，手感較嚡，猶如實木的質感。此外，因進口磚的技巧較好，規格尺寸可以更大。

阿LO在影片展示的進口木紋磚是1.2米長，他表示如果這瑰磚技術層面不夠好的話，地磚會「炒」起。

而進口木紋磚有很多紋理選擇，例如同一隻顏色的磚，有生產時，會一次過做出6至10個紋理款式。這樣，砌磚時便可做出較自然的效果。他續指，木地板是用木做，每一塊天然的木材的紋理都不一樣！因此瓷磚都要做到這種木地板感覺。

如果每塊磚都一樣就唔靚！

不過質素好的進口木紋磚，唯一缺點是售價貴。

內地木紋磚

內地木紋磚比較便宜，質素及紋理選擇數量未必及進口磚好及多，但內地木紋磚亦有機會做出靚效果。

阿LO指內地木紋磚的紋理感覺上不太天然、不細緻，砌好地板後不會似木地板，很容易看出是瓷磚。而且質感上比較光滑，不會嚡，沒有木板的質感。

此外，它的技術層面不及進口木紋磚，因此尺寸不能太大，否則很易變攣及「炒」，

工字砌時會有很多剪口，導致地板不平。

阿LO指雖然一般內地廠的木紋磚質素比較參差，但也有部分大廠擁有技術，可以做出1.2米的木紋地磚。但始終顏色屬「死色」（不自然、單調），

最平的木紋地磚可能只有2款紋理，砌嚟砌去都係果2款，永遠唔會靚！

一招檢查瓷磚不平

坊間上有人教檢查瓷磚彎直，可以把2塊瓷磚疊起，沒有虛位代表沒有彎。可是，阿LO表示如果2塊瓷磚都是彎，便無法看出虛位，這是不精準的檢查方法。他教大家可以把其中塊瓷磚垂直放在檢查的瓷磚上，再用卡片𠝹在兩者的接口位。

如果沒有彎，接口位不會有縫隙。如卡片可𠝹入接口位，代表瓷磚是不平。

點擊大圖了解檢查方法：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

文章獲YouTube頻道阿LO授權提供

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩

相關文章

【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【靚太安樂窩】80後單身貴族港男買土瓜灣津匯　獨愛諾士佛臺酒吧$23萬裝修工業風家居享品酒樂
14:02 2021/04/29
【靚太安樂窩】80後單身貴族港男買土瓜灣津匯　獨愛諾士佛臺酒吧$23萬裝修工業風家居享品酒樂
【靚太安樂窩】12萬建日式「三分離」浴室　曾居日港媽：用過真係返唔到轉頭
19:00 2021/04/26
【靚太安樂窩】12萬建日式「三分離」浴室　曾居日港媽：用過真係返唔到轉頭

你可能感興趣

【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【靚太安樂窩】80後單身貴族港男買土瓜灣津匯　獨愛諾士佛臺酒吧$23萬裝修工業風家居享品酒樂
14:02 2021/04/29
【靚太安樂窩】80後單身貴族港男買土瓜灣津匯　獨愛諾士佛臺酒吧$23萬裝修工業風家居享品酒樂
【靚太安樂窩】12萬建日式「三分離」浴室　曾居日港媽：用過真係返唔到轉頭
19:00 2021/04/26
【靚太安樂窩】12萬建日式「三分離」浴室　曾居日港媽：用過真係返唔到轉頭
建材 裝修設計 家具 設計師 家品 YouTube

最高瀏覽

飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
11:33 2021/04/11
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等