【認罪判囚】涉6.4參與未經批准集結黃之鋒等4人判囚　法官指有預謀公然犯案

▲ 涉6.4參與未經批准集結黃之鋒等4人判囚，法官指有預謀公然犯案。(資料圖片)

去年6.4悼念集會，警方以限聚令為由拒絕批准集會，壹傳媒創辦人黎智英、前香港眾志秘書長黃之鋒等共24人被票控，其中黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚、梁凱晴等4人早前承認參與未經批准集結罪，還押至今判刑，黃之鋒就本案被判囚10個月，與其正服刑期分期執行，其餘3人被判囚4至6個月。法官陳廣池判刑時指，參與者有戴口罩亦不能為被告罪責開脫，被告有預謀並公然犯案，即使警方已禁止集會，被告仍堅持參加，或有不法分子借機煽動他人犯法。判刑期間有女士大叫「objection」，被法官警告，若再違規或構成藐視法庭。

法官陳廣池今判刑時指，辯方曾指被告參與集會時有保持社交距離及戴口罩，但辯方卻沒有提及，該集會一開始便是未經批准的。法官強調，參與者有戴口罩不能開脫其罪責，被告與其他參與者的行為，正顯示他們比其他人享有更多自由。

法官又不認同辯方稱被告角色被動，黃之鋒及岑敖暉身為政治人物，有政治目的要達成，而岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴3人當時為區議員，以特殊身分在社交媒體上載在場合照，宣傳參與六四集會的情況。

法官表示參考2014年黃之鋒涉衝入「公民廣場」的案例，發生於2019年社會動盪前；但本案發生時，正受到2019年動盪的衝擊，不可低估所帶來的影響。法官認為被告有預謀並公然犯案，即使警方已禁止集會，被告仍堅持參加，法庭不能忽視，其他不法分子或會借機煽動他人犯法。

法官認為，被告唯一的求情因素是其認罪，獲三分一刑期扣減，但被告堅持其政治理念及理想，未見其悔意。法官強調對沒有真誠悔意的被告，法庭一般會拒絕判社會服務令。

法官重申，不僅須阻嚇被告重犯，更要阻止其他公眾人士犯案。被告黃之鋒有6項案底，在另案保釋期間干犯本案，屬加刑因素，認罪減刑至10個月。黃在2019年控違反《禁蒙面法》及非法集結一案中被判監4個月，現正服刑當中，屬於積犯，根據整體判刑原則，本案10個月監禁將與該案刑期分期執行。

法官指岑敖暉有1項案底，2018年因藐視法庭，及後被判1個月監禁，就本案認罪，判監6個月。其餘2名被告袁嘉蔚及梁凱晴沒有案底，亦就本案認罪，各被判監4個月。

法官宣讀袁嘉蔚的判刑後、講述梁凱晴背景的時候，法庭旁聽席有一名女士舉手，並大叫「objection」。法官聞言即時作出提醒，指「人是有情緒的，對他人決定不服是可以理解」，但強調不得在法庭內宣洩不滿。法官點名叫該名大聲呼喊的女士，警告她不要香港人珍惜的法律制度，若再次犯規，法庭會登記其資料，控告藐視法庭。

與黎智英等人被控煽惑他人參與未經批准集結的被告之一、支聯會副主席鄒幸彤，在庭外表示，對判刑結果感到失望，並認為判刑在客觀上，會阻嚇未來舉辦的六四晚會。鄒又指，已就今年六四晚會向警方入紙申請，但暫時未獲回覆。

代表律師早前求情時指，本案為法庭首次處理以疫情為由反對的集會，案發時市民均有戴口罩，舉辦方亦提醒人群保持社交距離，並非完全漠視規例。代表律師指，同類案件以往均判以罰款或簽保守行為，最近才開始有轉變，而本案過程中沒有發生暴力事件，除非沒有其他判刑選項，否則不應判以即時監禁，建議判處社會服務令，當時法官已表明不適合。代表律師則要求判處緩刑，即使判監亦應判以較短刑期。

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記者：林欣樂