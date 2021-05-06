【中港婚姻】立法會通過新法例　鄭若驊：將惠及跨境婚姻各方及其子女　

▲ 律政司司長鄭若驊指《條例》的條文主要可分成三部分，包括承認及強制執行內地判決。

律政司司長鄭若驊今日（6日）在其網誌表示，立法會在星期三通過《內地婚姻家庭案件判決(相互承認及強制執行)條例》，將惠及跨境婚姻各方及他們的子女，條例分為三大部分。

鄭若驊首先提到，指根據司法機構提供的數據，在2017年至2019年期間，當事人向香港家事法庭提出的近七萬宗離婚案件中，涉及内地婚姻的案件約佔18%，即平均每年超過4000宗。然而，內地法律現時沒有明文規定可在內地承認和強制執行香港法院就婚姻或家庭事宜作出的判決。

同樣地，除少數例外情況，內地法院就婚姻或家庭事宜作出的判決在香港亦普遍不被承認和強制執行。由此可見，兩地有迫切需要就相互承認和強制執行有關婚姻家庭案件的判決，實施雙邊安排，為當事人提供有效的司法濟助，並減少就同一爭議再提出訴訟的需要，從而節省時間和費用，減輕當事人的精神壓力，符合跨境婚姻各方及家庭的利益。

《條例》的條文主要可分成三部分，包括承認及強制執行內地判決、承認內地離婚證以及利便在內地承認和強制執行香港判決。她表示有關條例將會惠及跨境婚姻各方及他們的子女。

鄭若驊認為藉著訂立更便捷和更具成本效益的機制，使當事人可以就内地法院作出的婚姻及家庭民事案件判決，向香港法院尋求承認和強制執行，減少在香港和內地同時提出離婚及相關法律程序的需要，亦可減輕離婚對雙方及其子女造成的影響，緩和他們的情緒壓力。

她又指女性通常是離婚案件中獲得贍養費的一方，而在家庭暴力案件中，受害人也大多是女性。現時《條例》涵蓋贍養費的命令和家庭暴力情況下的保護令，將有助處理相關問題和加強對女性的保護，並減輕她們的情緒壓力。此外，在《條例》的新機制下，一旦有兒童在香港被一方父母不當地遷移到或扣留在內地的情況，另一方可以根據香港法院作出的相關命令，尋求内地法院協助交還或交付，以應對香港社會所需。

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責任編輯：伍瑋瑋