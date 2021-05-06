【立法會】議員批評有官員漠視立法會意見　張建宗：港府會保持與立法會良性互動　

▲ 政務司司長張建宗表示，港府重視行政立法關係。（資料圖片）

立法會通過改善施政的無約束力議案。提出議案的民建聯立法會議員張國鈞，批評有官員漠視立法會的意見。政務司司長張建宗表示，港府一直十分尊重立法會的職權，重視行政立法關係，會把握港區國安法和完善選舉制度帶來的契機，繼續積極與立法會理性及良性互動，提升管治效能，以實事求是的態度施政，「把實事做好，好事做實」。

張建宗在會上指，過去有非建制派議員在議會肆意「拉布」、玩弄程序，蓄意窒礙政府施政，嚴重影響立法會履行憲制職能，令立法會運作失衡，但自去年有議員喪失資格及辭職後，議會轉為平靜，再無暴力、謾罵及拉布，特首亦可再到立法會與議員理性溝通。

他又指，本屆區議會有區議員多次作出不符職能的行為，挑戰區議會秩序，他舉例指，有區議員審核「社區參與計劃」撥款申請時，採取「不合作及不客觀的態度」，阻礙區議會的正常運作，破壞區議會與政府的合作關係，扼殺了區議會正常討論民生事項的空間。他稱，雖然政府曾多次作出呼籲，但區議會的運作至今仍未有明顯改善，強調相關宣誓安排的條例草案通過後，會盡快安排區議員宣誓。

張國鈞稱，隨著港區國安法實施，社會秩序恢復，加上完善選舉制度後，立法會不再成為拖垮港府施政的地方，特區憲政有望真正做到行政主導。不過，他強調，強勢的行政主導，不等於政府可以漠視代表民意的立法機關，批評有官員「數夠票」就懶於聆聽議員意見，他期望港府重塑行政立法關係，善用立法會議員傳遞的民意，調整政府的議案和政策，「避免施政離地」。

他又指，港府要實施改革，打破官僚系統因循和避事的文化，批評現時有官員為避免受責難而運用「少用少錯」的處事方法，時常作出令人無法理解的決定。他促請港府優化高官問責制及各司局長的分工和職能，強化政治問責官員的領導和監督公務員團隊的能力，並提高政府解說和辟謠的能力，以及精簡各科行政程序和改革地區行政。

建制派立法會議員謝偉俊指，現屆政府的管治班子有「一言堂」的文化，透露許多司局長曾私下向其反映，普遍不敢或不想表達意見，導致許多政策出現盲點或離地的情況，他又批評現時有司局長害怕「孭飛」，「問親咩問題都話大老闆點諗、講咗啲咩呀」，他認為要改善這種文化。

經民聯立法會議員梁美芬點名批評發展局副局長廖振新，指他回應議員有關深水埗主教山事件時的表現非常差，「完全不是在回應我的問題」、「這樣的答案不能接受」。她又批評食物及衛生局長陳肇始，久久未能就「正義聯盟」創辦人李偲嫣染疫離世事件回覆她的提問。

經民聯主席盧偉國認為，港府應要加強行政機關與立法機關的良性互動，重視立法會監察與質詢的功能，在各項社會議題上爭取最大的共識。他又促請當局為施政訂立長遠發展規劃、目標和路線圖，避免「朝令夕改」。

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記者：尹櫻霖