【英文寫作】 認識3個「Firstly」的同義詞（Synonyms）　豐富詞彙助考佳績

寫作時,我們經常會把「Firstly」等副詞(Adverbs)放在段首,作為引入。懂得用這個副詞固然是好,但在所有情況下都用,難免讓人感到死板,影響評分。 本文介紹3個「Firstly」的同義詞(Synonyms),豐富同學們的詞彙量,助他們在測考中取得佳績。

1. First and foremost

First and foremost 即「首先」、「首要的是」,例句如下:

First and foremost, I would like to introduce our guest.

首先,我想介紹一下我們的客人。

First and foremost, I would like to thank our teachers.

首先,我想向我們的老師表達謝意。