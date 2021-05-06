【DSE歷史科】歷史科考生不擔心試題再被DQ　稱作答更小心：「書寫咩就答咩」

▲ 2021年中學文憑試（DSE）歷史科今日（6日）開考。（陳靜儀攝）

2021年中學文憑試（DSE）歷史科今日（6日）開考，在去年試題風波陰霾下，有應屆歷史科考生坦言作答時會「小心啲」、「書寫咩就答咩」，其選擇題目取向亦受影響，避免選擇涉及中國及香港的題目；另有考生認為今年試題不是特別「有衝突」，不怕今年再有試題被「DQ」（取消）。

歷史科今早開考，位於大角嘴的中華基督教會銘基書院試場，歷史科考生黎同學在試後表示，有受試題風波影響，選題及作答時會「小心啲」，「驚寫咗啲好有矛盾嘅point，所以盡量保持中立，書寫咩我就答咩」。

黎同學稱，有避免選擇涉及中國及香港的題目，盡量選擇涉及世界大戰的歐洲史題目，例如在卷二選擇第4及第7題，分別涉及「國際聯盟的失敗」及20世紀世界歷史的「轉捩點」年份；至於卷一歷史資料題的首兩題，分別涉及香港及中國，因其對香港經濟發展不熟悉，故沒有選答涉及香港的第1題。

對於過往屬全卷必答的卷一，今年在疫情下變為4選3，黎同學說會較容易作答，「唔洗寫咁多，頭腦可能會清晰小小」。

同場的考生劉同學則說未有受試題風波影響作答，形容今年題目「唔係特別有衝突」，估計不會再有試題被取消。對於卷一涉及香港的第1題，資料引文提及華資銀行投資，以及「日本侵華」期間港人拍攝支持中國的電影，形容該題與歷屆題型相似，不是特別難。

另一名考生陳同學則形容今年試題比較「正常」，選擇題目時也沒有特別避忌，因擔心會出現跨議題的試題，故仍有溫習日本議題。

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記者：馮琪雅