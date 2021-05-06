林鄭月娥：大灣區青年就業計劃獲320企業提供2394職位

▲ 林鄭月娥表示，港府十分重視金融科技發展。（資料圖片）

特首林鄭月娥在一個青年論壇上透露，截至4月30日，大灣區青年就業計劃收到320間企業提供2394個職位，其中創科職位達1267個，較原先預計多。她強調，港府十分重視金融科技發展，會積極研究、推出促進跨境金融科技應用的措施，鼓勵金融機構及科技公司研發可用於大灣區的跨境金融應用方案及產品，監管機構亦正推動業界透過利用監管沙盒，測試大灣區跨境金融科技應用。

林鄭月娥今日出席由騰訊金融學院（香港）及香港科技大學舉辦青年網上論壇並發表講話，她表示，香港在創科方面的成績得到中央肯定和支持，在十四五規劃中明確表示支持香港建設為國際創新科技中心。她相信，隨著港區國安法及完善選舉制度的落實，香港會再進入穩定發展的時期，對各行各業發展都有好處，亦相信金融科技發展潛力會更快更廣，呼籲港青把握機遇。

出席同一論壇的創新及科技局局長薛永恆表示，將於下月推出傑出創科學人計劃，亦會全力發展深港創新及科技園，他表示，這個與深圳優勢互補、強強聯手的基地，將成為香港最大的創新平台，又形容，香港進入了前所未有的創科黃金時代，呼籲港青把握黃金機遇，加強與大灣區其他城市的合作。

騰訊集團副總裁、騰訊金融學院（香港）院長賴智明以自己、順豐、大疆等為例，證明港青到內地發展能闖出新天地，又形容大灣區發展已駛入快車道，騰訊公司亦一直配合兩地政府，作出很多努力，包括推動電子支付互聯互通，支持讓香港居民使用內地電子錢包，其中而WeChat Pay HK更是首個支持在境內使用的電子錢包，開放使用的商戶達100萬個，包括餐飲、零售、出行及酒店景區等。

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記者：林曉君