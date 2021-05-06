回到畢業時　政商名人想對自己說甚麼？

▲ 政商名人分享想對年輕的自己說的話。（短片截圖）

有人一畢業即失業，有人一畢業已找到前進的目標，並為之努力。現時的政商界名人回首過去，是否不悔當初？政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波、信和集團副主席黃永光等一眾政商名人，今日獲騰訊金融學院邀請，分享了想對年輕自己說的話。有人說，要懂得把握機會，有人說要慢一點，有人說要學好普通話。

年屆70歲的政務司司長張建宗就希望50年前的自己「待人接物要誠懇，最緊要有包容心態」，又認為機會留給有準備的人，一定要百折不撓、面對現實，才能在社會向上。至於財政司司長陳茂波，就希望自己即使心存夢想，都要懂得把握機會，並「以無比的決心，向着標桿前進」。

祖父是泰國盤谷銀行創辦人，雖然在大學主修藝術的行政會議召集人陳智思，畢業後走上「銀行家之路」，先在紐約一所投資銀行任職。後回港又在家族旗下的投資公司工作等。回首當年，陳智思就表示，「會跟年輕的自己說，不一定要做銀行家，要開闊視野，未來有更多的可能性」。

至於信和集團副主席黃永光認為，年輕的自己有誠信是最重要的，「幾叻都好，如果沒有誠信，都會發生意外；要不斷求進、不斷學習」，又稱要提點剛畢業的自己，學好普通話，多參與國家和大灣區發展。

青年發展委員會副主席劉鳴煒就憶述，以前的自己一畢業就想快些進步，快些升職，但現時會告訴自己慢一些。

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