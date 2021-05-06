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【電子支付】新巴城巴5月9日起接受新電子支付系統　乘客可以交通二維碼付費

社會 14:39 2021/05/06

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

新巴城巴下周日（9日）起接受新電子支付系統，乘客可選擇以交通二維碼（QR Code）支付車資。（新巴城巴提供）

新巴城巴全線300多條專營巴士路線下周日（9日）起接受新電子支付系統，乘客可選擇以交通二維碼（QR Code）支付車資，包括AlipayHK「易乘碼」、支付寶「乘車碼」及雲閃付「乘車碼」。

新電子支付收費器會預設為成人票價，而收費顯示屏設有輕觸式選項按鍵，讓小童及長者按下使用車資優惠。 乘客付款後收費器會發出提示語音並顯示「驗證成功」以示交易完成。乘客只要使用同一個電子支付工具的帳戶付費，可繼續享用新巴城巴的巴士轉乘優惠、雙向分段收費優惠及城巴機場快線即日來回優惠。

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不過，新系統未有包括城巴星期日及公眾假期的60至64歲2元票價優惠，而乘客以新電子支付系統支付車資，並不能受惠於「政府長者及合資格殘疾人士公共交通 票價優惠計劃」或「公共交通費用補貼計劃」。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙

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