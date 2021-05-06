【MIRROR演唱會】開騷前夕門票炒至8000元　花姐騷工作證打氣：MIRROR加油

▲ MIRROR演唱會今晚開始。

超人氣男團MIRROR今晚（5月6日）在九展舉行一連6場演唱會《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》，由於MIRROR演唱會門票一票難求，據傳門票炒價逾8000元一張。

一向霸氣同時又幽默的MIRROR經理人花姐（黃慧君），在今日（5月6日）於個人社交平台上載今日MIRROR演唱會證見，寫道：「邊個幫我揀張咁肥嘅相😩」

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▲ 花姐工作證。（取自IG）

MIRROR準備就緒

其實MIRROR在積極為演唱會排練，花姐亦同樣緊張，花姐早前在社交平台分享綵排期間休息時，她跟MIRROR的對話：「你哋小心啲，我一入台就唔會客氣，做得唔好一定會咬你哋。」

花姐稱有人答「有心理準備」、「no problem」，亦有回答「你冇機會咬我哋，我哋會做得好好」，最後花姐補充一句心底話「MIRROR加油，辛苦你哋，LOVE U ALL」。

▲ MIRROR已準備就緒。（取自IG）

在昨日（5月5日），花姐在個人社交平台上載MIRROR成員在台上排練的背影，她感性地寫道：「這一刻，可以肯定地說，『很高興遇見你們！』倒數中...」並tag齊MIRROR所有成員。

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入行約28年的花姐因任《全民造星》的監製，捧紅了MIRROR及ERROR，過去一屆《全民造星III》天成全城熱話。

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眾所周知花姐十分用心栽培MIRROR及ERROR眾人，本身是製作人出身的她，曾接受TOPick訪問時坦言本身不喜歡應酬，但因當上MIRROR經理人後必須要改變，半開玩笑說：「我由至高無上的監製變成下人，完全是Anson Lo的司機、Edan的助手。」

很多人說她照顧MIRROR，花姐反謙虛表示：「反而每天在學習，經理人是要不斷和別人聊天，我也會訂下目標希望自己可以進步。」

同場加映：MIRROR訪問