【強制檢測】康怡花園N2座約460人強制檢測　全部呈陰性未有確診個案

▲ N2座的居民今早仍繼續前往隔離營。（/馮漢柱攝）

政府今日（6日）下午公布，鰂魚涌康安街16號康怡花園N2座受檢人士，截至昨日下午６時，約460名受檢人士已接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集新冠病毒檢測，有關強制檢測行動於今日（6日）下午約2時15分完成，全部受檢人士的檢測結果均為陰性。

在這次行動中，民政事務總署（包括東區民政事務處）及警務處動員共約400名人員，安排落實宣告。

政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於2021年4月21日至5月4日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在「受限區域」內，亦須於五月六日或之前接受強制檢測。政府提醒相關人士必須遵從強制檢測公告，接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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記者：伍瑋瑋