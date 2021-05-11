減肥首要對症下藥　輕鬆減磅減病痛

提起減肥，相信大家會想到運動和節食，但也有不少人即使嘗試改善飲食和開展運動，也未能擺脫肥胖問題，原來一切與採取的方法有關。內分泌及糖尿科專科周榮新醫生解釋，飲食及運動減肥也有一定限制，如果過於肥胖，便需考慮求醫，讓醫生評估如何將飲食與運動，結合藥物或手術的輔助來達到減重目標，更重要的是改善與肥胖相關的連串毛病。

要量度自己是否肥胖，常以身高體重指數（Body Mass Index, BMI）為指標，亞洲人的指數若超過23，即屬超重；如超過27.5，便屬肥胖。近年超重及肥胖的人口屢增，政府普查就發現2010年BMI超過23的人口約有40%，六年後已升至50%，估計現時的超重及肥胖人口或進一步增加。不過，不少市民明知自己肥胖，卻不正視問題，直至出現相關毛病，影響生活，才開始關注。

肥胖誘逾200種併發症 糖尿病最常見

「已有研究發現，由肥胖引發的併發症可逾200種，最常見的正是糖尿病、高血壓、高膽固醇，此外高尿酸、關節痛、睡眠窒息症、脂肪肝、哮喘等也經常伴隨肥胖而生。」周醫生表示，糖尿病是肥胖患者當中最常見的疾病，每10名糖尿病患者中，便有8個屬超重或肥胖（BMI>23），主要是因肥胖降低身體的胰島素有效性，當脂肪越多，胰臟便要分泌越多胰島素控制血糖，長遠使胰島細胞轉差，結果誘發糖尿病。

單靠運動與飲食難減磅 BMI>30宜加入藥物或手術

由於肥胖與糖尿病如影隨形，當醫生發現BMI超標，便會評估血糖、血壓、膽固醇等，再依病情指導患者如何改善，「一般建議是控制飲食及運動，但很多患者未必能依足指示達到目標，以運動為例，患者需要每天進行至少30分鐘、每星期共150分鐘的帶氧運動，並非人人能輕易實踐；而且國際研究亦發現，即使依足指示定時運動、控制飲食，理想情況下亦只能減去7至10%體重，如果BMI超過35，其實很難單憑兩者看到明顯效果。」周醫生解釋。

正因如此，周醫生續指，當BMI超過30，便需考慮藥物或手術的輔助，既有助減肥，亦可減低併發症風險。「例如近年一種名為SGLT2抑制劑的降糖藥，其機制將糖分以小便排走，從而排走多餘卡路里，就有助降低體重及血糖水平，以至減低相關心血管病的風險；另外也有針劑型藥物GLP-1 RA可令患者提早出現飽腹感，同樣有相近效果。」

不過，當BMI超過30同時伴隨其他相關疾病，或BMI超過或等同35，其實便應考慮手術。周醫生坦言，不少患者抗拒手術，總是期望能以改善生活習慣來達到目標。體重高達97公斤、患有20年糖尿病、高血壓、痛風、哮喘、睡眠窒息症、曾通波仔的周女士（化名）正是其中之一，多年來她一直希望以飲食、運動、口服藥來改善病情和體重，惟血糖控制慢慢轉差，即使加藥也未能妥善控制病情。

及時接受手術或有望減藥或停藥

醫生後來建議她考慮縮胃手術，惟周女士並不願意；直至兩年前覆診，由於糖尿病持續控制不理想，需加入胰島素，她因抗拒打針而決定接受手術。術後，除了體重慢慢回落至80公斤、BMI從36.1降至29.8、降糖藥更由三種減至兩種，血壓及哮喘亦有所改善。

周醫生表示，手術主要有縮胃手術及胃繞道手術兩種，術後有助減少食物吸收、增加腸道荷爾蒙分泌、減低飢餓感，故減重效果理想，BMI超過35的患者尤其值得考慮，主要原因是當BMI超過35，相關併發症便會在未來幾年逐漸出現，若能在胰臟尚未完全受損之前及早以手術處理肥胖問題，對身體會更好，亦將增加未來減藥，甚至停藥的機會。因此，肥胖人士必需及早正視問題，盡早求醫接受評估，了解有何適合自己而有效的方法減肥，預防併發症的出現。

（資料由周榮新醫生提供）