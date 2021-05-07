【活得健康啲】小朋友公園玩耍被蚊蟲狂咬　專家教分蚊蠓一招KO浴室小蚊滋

▲ 夏天是蚊蟲出沒的季節，專家教大家分辨蚊蠓，以及趕絕浴室小蚊滋的方法。

夏天是蚊蟲出沒的季節！天氣越來越熱，加上到了雨季，積水容易令蚊蟲大量繁殖。最近有家長帶子女到公園玩耍時，發現小朋友被叮咬多達十多處。專家指一般在戶外叮咬人類的，主要是蚊或吸血蠓。另外在家居出現的「小蚊滋」，又有甚麼方法解決？為此，TOPick訪問香港蟲害控制從業員協會副會長陳偉強，教大家區分蚊蠓，講解其習性及驅走蚊滋的方法。

▲ 家長張先生表示，帶子女到公園玩被蚊蟲叮咬十多處是平常事。（曾嘉文攝）

蚊蠓活動時間

根據食物環境衞生署的資料，香港常見的蚊類品種多達72種。蟲害專家陳偉強指，不同蚊種會於不同時間出現，其生活習性如下：

日間

叮咬人的蚊子較大機會是白紋伊蚊

白紋伊蚊主要活動時間：日出前後的2小時，大約為早上8、9時，以及下午5至6時左右。

晚間

較活躍的蚊種包括：三帶喙庫蚊、微小按蚊等。

沒特定活動時間

蠓，本地品種共有36種，一年四季均很活躍。

▲ 香港蟲害控制從業員協會副會長陳偉強，講解蚊蠓的特性。（曾嘉文攝）

蚊蠓外形及繁殖環境

陳偉強指，蚊和蠓的外形、棲息和繁殖環境並不一樣：

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蚊蠓吸血步驟+患處特徵

他指出，大部分吸血的昆蟲以雌性居多，蚊和蠓亦不例外。由於雌性需要產卵，所以需要吸收人體血液中的蛋白質，以幫助卵成長。蚊和蠓的吸血步驟有別，因此被叮咬後的患處亦有所不同。

▲ 有小朋友在戶外踏單車時被蚊蟲叮咬（圖片來源：「將軍澳主場」facebook）

點擊圖片看蚊的吸血步驟及「蚊癩」特徵：

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點擊圖片看蠓的吸血步驟及「蠓癩」特徵：

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浴室小蚊滋

陳偉強指，室內出沒的「小蚊滋」，主要是蚤蠅和蛾蚋（又稱毛蠓）。雖然牠們並不吸血，但屬滋擾性飛蟲，亦有機會傳播病原體或細菌，故不建議直接用手拍打。

▲ 浴室小蚊滋（網上圖片）

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驅趕方法

在家中預備一瓶氣霧裝殺蟲劑，噴一噴牠們，牠們就會死。

若一定要拍死牠，建議戴上手套，或者利用報紙、蚊拍等物件去處理。

防止滋生方法

除了保持家居乾爽，由於蚤蠅及蛾蚋，一般會在一些並非經常排水的喉管，尤其是浴室地台上的去水位產卵，加上依靠有機物如頭髮和皮屑作為營養成長。陳偉強建議定期將1:99稀釋漂白水倒進去水口，以防止這些「小蚊滋」滋生：

點擊圖片看步驟：

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如果不想使用漂白水，可以用醋或梳打粉代替，但切忌混合這兩種成分。陳偉強解釋：

醋加水，或用梳打粉加水，產生強酸或強鹼效果時，可破壞牠們的生長環境。這方法可以一試，但最好還是使用漂白水，因為比較有效。

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記者：鄭樂晴、黃泳欣