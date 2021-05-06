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【獎學金】領展大學生獎學金計劃今起接受申請　每人可獲2萬元名額220人【附申請詳情】

社會 15:30 2021/05/06

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

領展大學生獎學金計劃今日（6日）起至6月30日接受申請。（資料圖片）

領展大學生獎學金計劃今日（6日）起至6月30日接受申請。獎學金不設入息審查，旨在獎勵家庭三代中首代入讀本地大學的一年級至四年級學生，每名學生各獲頒20,000元獎學金。獎學金將於2021/22年度增加30個名額予大學一年級的申請者，總名額從往年的190人增加至220人，人數為獎學金計劃推出以來最多。

大學一年級的獎學金申請者必須為本年度報考大學之中六學生（須由所就讀之本港中學校長提名），並將於2021年9月入讀本地大學，每所中學可最多提名2名學生。大學一年級的申請者須透過線上參加首輪面試以作評核。獎學金面試日將於2021年11月舉行，獎學金獲獎結果將於2021年12月公布，並於2022年1月為獎學金得主舉行獎學金嘉許禮。

獎學金從今年起除了接受8間由香港大學教育資助委員會撥付公帑資助的院校學生申請外，還將接受3間自資院校學生的申請，包括香港樹仁大學、香港恒生大學及香港公開大學。同時，透過大學聯合招生辦法（聯招）及非聯招修讀本港大學課程的學生，均有資格申請2021/22年度之獎學金。欲了解更多詳情，即看：【下一頁】

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙

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