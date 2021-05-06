  • 27°C
香港時間 : 2021506日 (週四) 17:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【多孩家庭】25歲媽媽誕下9胞胎破世界紀錄　產檢只發現7胎感驚喜：上帝的禮物

親子 16:43 2021/05/06

分享：

熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

西非一位25歲媽媽誕下9胞胎，打破健力士世界紀錄。

雙胞胎、三胞胎並不罕見，日前西非馬利共和國一名25歲媽媽Halima Cisse，驚喜誕下9胞胎，料打破健力士世界紀錄。

剖腹誕下9胞胎

綜合外媒報導，現年25歲的Halima Cisse，產前照超聲波時發現懷有7胎，由於嬰兒數量太多，馬利政府安排她搭飛機到摩洛哥醫院接受專科治療，以便她得到更好照顧。

Halima在本月4日接受剖腹手術時，驚喜誕下9胞胎，比預期多兩名小孩，5名女孩、4名男孩順利存活。馬利衛生部部長Fanta Siby指，母親與孩子的狀況良好，在醫院觀察幾周後便可回國。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

打破健力士世界紀錄

對於9胞胎來臨，家人都感到驚喜。Halima的丈夫形容孩子是「上帝的禮物」，

許多人都為此感到高興，我甚至收到總統的來電。得知妻子和小孩狀況良好，我感到放心。

Halima誕下9胞胎，有望打破「多胞胎」世界紀錄。據健力士世界紀錄資料，上一個同胎誕下最多嬰兒並成功存活的紀錄保持者為Nadya Suleman，她在2009年誕下8胞胎，6名男孩及2名女孩健康長大，現時已經12歲。

同場加映：清胎毒並非人人適合　中醫拆解準媽媽懷胎10月宜忌

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰王明芳

相關文章

【14孩媽媽】單親媽一次人工受孕誕8胞胎　「奇蹟BB」12年後成中學生近況曝光
19:04 2021/02/01
【14孩媽媽】單親媽一次人工受孕誕8胞胎　「奇蹟BB」12年後成中學生近況曝光
【多仔家庭】6孩媽意外懷4胞胎組12人大家庭　失業丈夫聽見崩潰一度離家出走
17:03 2021/02/01
【多仔家庭】6孩媽意外懷4胞胎組12人大家庭　失業丈夫聽見崩潰一度離家出走
【多胞胎媽媽】27歲媽自然受孕誕多胞胎　婚後5年連生4胎喜獲7子
12:01 2020/10/30
【多胞胎媽媽】27歲媽自然受孕誕多胞胎　婚後5年連生4胎喜獲7子

你可能感興趣

【14孩媽媽】單親媽一次人工受孕誕8胞胎　「奇蹟BB」12年後成中學生近況曝光
19:04 2021/02/01
【14孩媽媽】單親媽一次人工受孕誕8胞胎　「奇蹟BB」12年後成中學生近況曝光
【多仔家庭】6孩媽意外懷4胞胎組12人大家庭　失業丈夫聽見崩潰一度離家出走
17:03 2021/02/01
【多仔家庭】6孩媽意外懷4胞胎組12人大家庭　失業丈夫聽見崩潰一度離家出走
【多胞胎媽媽】27歲媽自然受孕誕多胞胎　婚後5年連生4胎喜獲7子
12:01 2020/10/30
【多胞胎媽媽】27歲媽自然受孕誕多胞胎　婚後5年連生4胎喜獲7子
懷孕 產後調理 家庭關係 超聲波 摩洛哥

最高瀏覽

飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
11:33 2021/04/11
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等