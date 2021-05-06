【多孩家庭】25歲媽媽誕下9胞胎破世界紀錄　產檢只發現7胎感驚喜：上帝的禮物

▲ 西非一位25歲媽媽誕下9胞胎，打破健力士世界紀錄。

雙胞胎、三胞胎並不罕見，日前西非馬利共和國一名25歲媽媽Halima Cisse，驚喜誕下9胞胎，料打破健力士世界紀錄。

剖腹誕下9胞胎

綜合外媒報導，現年25歲的Halima Cisse，產前照超聲波時發現懷有7胎，由於嬰兒數量太多，馬利政府安排她搭飛機到摩洛哥醫院接受專科治療，以便她得到更好照顧。

Halima在本月4日接受剖腹手術時，驚喜誕下9胞胎，比預期多兩名小孩，5名女孩、4名男孩順利存活。馬利衛生部部長Fanta Siby指，母親與孩子的狀況良好，在醫院觀察幾周後便可回國。

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打破健力士世界紀錄

對於9胞胎來臨，家人都感到驚喜。Halima的丈夫形容孩子是「上帝的禮物」，

許多人都為此感到高興，我甚至收到總統的來電。得知妻子和小孩狀況良好，我感到放心。

Halima誕下9胞胎，有望打破「多胞胎」世界紀錄。據健力士世界紀錄資料，上一個同胎誕下最多嬰兒並成功存活的紀錄保持者為Nadya Suleman，她在2009年誕下8胞胎，6名男孩及2名女孩健康長大，現時已經12歲。

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責任編輯︰王明芳