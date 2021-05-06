【MIRROR演唱會】鏡粉必搶演唱會周邊產品 齊集4款紀念品共1068元【內附詳情】

▲ 《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》演唱會週邊紀念品一覽。

人氣男團MIRROR今晚（5月6日）在九展舉行一連6場《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》演唱會，其演唱會的週邊紀念品將於今天下午5時起發售，相信定必引來一眾鏡粉排長龍購買心頭好。

《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》演唱會開場在即，MIRROR的社交平台日前公布紀念品發售詳情，令鏡粉為之瘋狂。

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MIRROR的社交平台貼出官方演唱會紀念品的相片，分別為「ONE & ALL TEE」、「MIRROR TAG SET」、「"ONE & ALL" LIVE 2021 CONCERT BOX SET」及「MIRROR MASK」。

ONE & ALL TEE，售價280元，設有4種尺碼。

MIRROR名牌SET，每SET有3位成員的名字，售價為每SET 100元。

ONE & ALL" LIVE 2021 CONCERT BOX SET，BOX SET有12本迷你自拍相冊、神秘海報1張與演唱會日記1本，售價為200元。

MIRROR MASK，每盒內有24個口罩，每位成員有一款專屬顏色，售價為188元。

若要齊集4款紀念品，共1068元。

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▲ （IG圖片）

MIRROR的社交平台寫道：

MIRROR“ONE & ALL”LIVE 2021演唱會紀念品發售詳情

見到大家好心急想買紀念品，喺度一次過公開發售詳情及紀念品價格！

🤩 紀念品counter將於九展Star Hall演唱會現場，5月6-11日期間，下午5時起開放，每場均有限量現貨發售。

🔸 只接受現金付款

🔸 記得自備購物袋

另外主辦方表明如果當日現貨售罄或來不及現場購買也不用擔心，因為已特別安排網上預購！

MOOV Shop網上預購

日期： 5月6日下午5時 至 5月11日晚上11時59分

網址： https://www.moovshop.com/

發貨日期： 截單後約一個月，請留意@MOOV FB專頁公布最新消息

領取方法： 可選順豐到付 或 到指定地點領取

同場加映：陳卓賢專訪