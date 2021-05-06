張志剛稱政協副主席兼任特首有優勢　倘難兼顧料梁振英寧辭政協

▲ 張志剛表示，未知梁振英是否有意參選，但若難兼政協副主席及特首，相信對方會只做特首。（資料圖片）

一直被視為前特首梁振英忠實支持者的一國兩制研究中心總裁張志剛，繼早前抨擊行會成員湯家驊的「魔鬼論」後，今日在訪問中提到，梁振英若以全國政協副主席身份兼任特首，不是「降格」，倘難兼顧兩者，相信梁振英寧願辭去政協職務，只做特首。

特首選舉明年3月上演，張志剛接受網媒訪問時稱，未知梁振英會否再次參選，但認為梁振英以政協副主席身份兼任特首，不止不存在「降格」，而且有直達北京優勢。他更以前國務院總理周恩來為例，稱「周恩來也兼任過外交部長一段長時間，有沒有人說過他『降格』？」

張志剛更提到，國內有不少例子，是國家領導人兼任省、直轄市的第一把手或其他部委，包括港澳辦主任夏寶龍，同時都是政協副主席，而梁振英在2017年離任特首前，也曾兼任4個月政協副主席。

對於中央接連出手，訂立港區國安法及修改選舉制度，張志剛認為，香港的政治議程已經重新洗牌，入閘的都是愛國者，中央的安全系數甚高，故特首選舉，是可以讓人有所競爭，至少讓2人角逐。

張志剛又認為，以能力、對香港承擔而言，梁振英完全沒有問題，更自言不介意被稱為「梁粉」，甚至「以做梁粉為榮」，但強調不知梁振英參選的意願，只是據他了解作詮釋。

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