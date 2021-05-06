【上訴減刑】涉以鐳射筆照警員眼睛　前空姐判囚3個月上訴准減刑至7周

▲ 高院法官今日頒下判詞，駁回有關定罪的上訴，但將3個月刑期下調至7周。（資料圖片）

曾任職空姐的29歲女子涉於前年8月10日在尖沙咀，以鐳射筆照射警員眼睛，被裁定襲警罪成，判囚3個月。女子早前提出上訴，高院法官今（6日）頒下判詞，駁回有關定罪的上訴，但將3個月刑期下調至7周。

涉案上訴人郭麗芬於上訴期間，向法庭呈上拍得案發經過的新增片段及截圖，並指片段中拍得的1名女子就是上訴人，而從片段可見，該女子一直垂低雙手，並沒有以發光物體照向警察防線的動作，反映涉案受害警員認錯人。

但法官認為截圖內的女子相貌模糊，無法辨認其面容，只能說她的打扮與上訴人相似。而從片段中可見，案發時確實有人斷斷續續地以綠光照向警方。法官又比對過涉案警員的證供，認為新增片段與警員的說法並無重大矛盾。

對於上訴人指她當時身處的位置附近，有多於一人身穿白色上衣及黑色長褲，法官指警員作供時的說法是「該人士」5米範圍內，只有她一個人身穿白色上衣及背著黑色背包。而且當警員展開追捕時，他已鎖定上訴人，視線未曾中斷，因此認為警員的辨認證供並沒有關鍵分歧。

至於其他上訴理據，法官經考慮後亦認為不成立，法官認為原審裁判官定罪穩妥，因此駁回上訴人就定罪提出的上訴。

至於判刑方面，法官指警員被照射的時間極短，亦沒有受傷，以本案案情，就單一控罪判以上訴人3個月監禁實屬過於嚴峻，因此將刑期下調至7周。

法官又指，若然警員的視力有受嚴重傷害，或有證據顯示上訴人所用的鐳射筆屬高強度等，其判刑將會更嚴厲。

上訴人被控於2019年8月10日，在尖沙咀彌敦道與加連威老道交界，襲擊1名執行職責的警務人員。

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記者：楊詠渝