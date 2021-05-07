【尖子攻略】家庭變故帶來壓力影響應考試　科大男生重考DSE奪34分彌補遺憾

▲ Davy入讀科大後，決定重考DSE彌補遺憾。

性格樂天，經常「笑笑口」的Davy，直言從來不會為學業感到煩惱。隨性的他在中三那年選科也是靠「擲銀仔」決定。Davy升讀高中後加倍努力讀書，卻在公開試前夕遇上父母離異，影響應試心情。考入科大化學系後，他決定重考DSE，以「最佳5科」34分的亮麗成績，彌補首次放榜成績不滿意的遺憾。

怕沉悶討厭背書

現時就讀科大化學系大三的Davy，自小成績不錯，入讀band 1中學後，抱着「食老本」的心態，不太注重學業。愛打籃球的他，把全副心機放在練習上，直至中三下學期，才驚覺選科要靠成績。幸好他成績尚可，能夠選擇自己感興趣的理科。

學校當時以物理、化學及生物、化學分班，我沒有所謂，便『擲銀仔』決定。

升上高中之後，應付公開試成為最大目標，Davy意識到需要加倍努力學習。討厭背誦的他，發掘多種方法幫助自己記憶。他曾使用圖像記憶法，把課本頁面內容及圖片「影印」在腦海中，可是發現成效不彰；後來他發現思考資料之間的聯繫，比死背內容更有效，「理解內容之後自然可以用出來」。

在眾多科目中，Davy覺得數學最難讀，指中學數學「好悶」，只需背一堆公式及應試方法，不用理解算式背後的原理。他指入讀科大後，才真正感受到數學有趣之處，

DSE只會叫你背一些公式的操作，例如分數的負號可以調上調落，但其實背後的原因才是數學最好玩的地方。

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父母離異感壓力

面對測考，學生大多感到焦慮。Davy卻指自己甚少為考試憂心，以一種隨性、放鬆的心態去應付，「學業不會帶給我煩惱，學業是很好玩的」。

Davy指，中學期間受到的壓力與學業無關，反而來自父母關係不佳。Davy與父親早年揭發母親在外結識別的男人，夫妻、母子關係逐漸變差。回想就讀中五時，每天放學回家，Davy都要面對父母爭吵，由於嫲嫲及弟弟無法處理問題，縱使內心想逃避，他仍「頂硬上」，照顧父親的情緒。

Davy認為，媽媽是問題的根源，某次沉不住氣，開口責罵對方，把她趕離家中。父母其後離婚，Davy指此事甚為影響情緒，

媽媽在我升中六時離開家中，那時我最大壓力。我爸爸也很不開心，甚至吃不下東西，胃潰瘍入醫院。

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入科大後重考DSE

那時Davy一邊照顧父親，一邊準備應考公開試，坦言無法兼顧兩邊，幸好父親明白他的狀況，在開考前一個月，給予他空間專心應試。他指自己首次放榜成績雖然足夠入讀心儀學科—科大化學系，但不是特別標青。

在大學一年級時，他決定挑戰自己，重考DSE，終獲「最佳5科」34分的亮麗成績。他指，自己重考公開試純粹想知道自己的能力，因此沒有特意重溫學科內容。

重考不是為了轉校或轉科。我認為自己第一次應考DSE時，被家中的情況影響，覺得要對自己有交代，所以再考一次。

計劃讀博繼續深造

現時Davy仍未畢業，已收到博士學位取錄通知，打算繼續向物理化學學科深造。在課餘時間，他加入Ben Sir團隊成助教，協助舉辦升中面試班、讀書會、作文班等。他和團隊相處期間，自然地和其他人比較，找到自己不足之處，期望改善專注力較差的弱點，朝着讀博目標進發。

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記者：胡嘉儀