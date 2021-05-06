【感動她77次】泰國男神是《古惑仔》粉絲　馬里奧讚拍檔阿Sa態度友善

▲ 《感動她77次》

蔡卓妍（阿Sa）、周柏豪主演的電影《原諒他77次》續集《感動她77次》，有有「泰國第一帥」美譽之稱的男神馬里奧（Mario Maurer）加盟。

首次接拍港產片的馬里奧形容今次是求之不得的寶貴機會：「很多泰國人都愛看香港電影，我正是香港電影的粉絲，喜劇、戲劇與動作電影全部愛看，最有印象是《古惑仔》系列，很興奮可以第一次來香港拍戲！」

【感動她77次】阿Sa與泰國男神Mario初次合作 蔡卓妍談婚姻觀：最重要有得揀

邱禮濤作品風格多

馬里奧憑《初戀那件小事》、《嚇鬼阿嫂》等作品吸納無數亞洲影迷，相比在泰國拍戲，來港開工有何新體驗？

他表示在拍攝上沒太大分別：「因香港太密集，找拍攝場景看來不易，溝通上反而不會有問題，香港人的英文很好，但在我來說，記對白會有點難度，事前要練習很多遍，幸好導演邱禮濤與編劇李敏都幫我很多，在演繹角色上，今次是一個很大的挑戰。」

既是香港電影的粉絲，馬里奧當然有看過邱禮濤導演的作品，令他驚訝的是，導演邱禮濤作品的風格與題材多樣化得難以想像：「以前看過一齣很恐怖的電影，叫《八仙飯店之人肉叉燒包》，接拍《感動她77次》時我不知道，那位導演竟然就是拍《叉燒包》的同一個人。」

他續稱：「我有跟阿Sa說過，想像不到兩部戲是同一個導演，我亦有跟邱導演說，想多拍一齣驚慄電影，導演說好，以後有機會再找我吧！」

稱讚阿Sa柏豪

馬里奧總結，這次接拍《感動她77次》是非常愉快的經歷：「阿Sa是個很好的演員，態度很友善，柏豪也是個十分親切的人，第一天和他同場演出，就是拍打擂台的一幕，雖然動作方面有點難度，但大家依然拍得很開心，好慶幸能和他們一起合作！」

如果用泰國食物來形容阿Sa與柏豪，馬里奧的選擇是——「阿Sa是一個包含很多不同味道的女演員，就似冬蔭功，混合後非常精采；至於柏豪，我想是泰式炒肉碎，一款好多人都喜歡的美食，好隨和、受歡迎，我都鍾意！」