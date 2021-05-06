Dusty Bottle解散後單飛出擊　Kerryta大膽挑戰野性造型

▲ Kerryta單飛出擊。

樂隊Dusty Bottle解散後，主音Kerryta以個人姿態出道，推出首支單曲《心野》道出情愛關係中女生作主導的態度。

今次拍攝MV ，對Kerryta來說是一大挑戰，她說：「因為今次有戲份要演戲，仲同男主角有一些親密鏡頭，有少少怕醜，不過是個好玩的經驗！」

Kerryta在《心野》MV中嘗試不同造型，有斯文優雅，亦有大膽野性，在不同外表下她亦忠於自己，她說：「我就是心野，既然看上眼為何還要等？」

▲ MV造型有斯文優雅，亦有大膽野性。

她認為《心野》的態度不局限於愛情：「其實《心野》不單止講情愛，是回應內心的追求和慾望，可以是代表住貪玩與冒險，但有時候大家會好介意別人如何評價自己，但活出自己，忠於內心真實想法才是重點。」

MV中Kerryta要「女追男」，但現實中她卻未試過：「雖然我未試過去主動追求男仔，但我好清楚自己想要的東西，如果當我好鍾意一個人，我都會主動出擊！」

Kerryta首支主打歌《心野》以Neo Soul風格作骨幹，展現出Kerryta磁性聲線的魅力，讓人一聽便陷入當中的意境。

