【遺失私隱】明愛向晴軒去年遺失理大學生資料 區議員批調查大半年仍無交代補償方案
明愛向晴軒去年承認，一名社工遺失行動儲存裝置，內載有121名香港理工大學學生的資料，部分個案涉及去年「理大圍城」事件。明愛向晴軒及私隱專員公署近日交代調查結果，但未有就事件道歉、交代補償方案以及涉事社工的紀律處分等。油尖旺區議員李傲然批評有關組織做法馬虎，反映私隱專員公署對市民私隱並不重視。
一直跟進事件的油尖旺區議員李傲然今日（6日）交代最新進展，指於事件中共接獲35名學生求助，並於4月下旬分別收到明愛向晴軒及私隱專員公署回信，其中明愛在信中僅指出已就工作的程序尋求獨立的意見和改善建議，會加強員工培訓，並在去年年底向理大歸還相關資料後，經已停辦「為理在線」服務；私隱專員公署則明確指出涉事職員遺失記憶體（USB），且大部分資訊未有加密。
至於私隱專員公署則指出，涉事社工沒有依從向晴軒的工作指引，擅自把含有個人資料的檔案儲存在USB中，並帶回家工作，卻意外遺失，而部分資料未有加密。公署已經促請明愛嚴肅跟進，並採取補救措施，如同類事情再發生，才有進一步執法行動。
李傲然指，由去年9月明愛向明軒被揭發遺失121名理大學生的個人資料，當中更有不少檔案未經加密，兩間機構經過大半年的調查後，現時僅以片言隻語「輕輕交代一下、輕輕帶過」，當中明愛未有提到承擔任何責任，或提出任何補償方案，亦未就此事向涉事學生公開道歉，形容「以上回覆絕對是敷衍了事」，更未有交代涉事社工的處分。
而私隱專員公署則接納明愛的調查結果，毋須相關機構負上任何責任，明言明愛再犯才會執法，可見公署對此並不重視，「剩係識講阿媽係女人的東西」。他質疑，公署是否有足夠能力保障港人私隱，抑或是「無牙老虎」。他認為，公署理應對明愛作出明確警告、公開譴責，甚至罰款，對社會大眾作出警惕，而非任由明愛逃避責任，給予大眾「就算不慎遺失資料，也毋須負責，甚至不用道歉」的印象。
他透露，多名求助人現階段未有就下一步行動，但不排除集體向明愛索償。
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記者：洪芷晴