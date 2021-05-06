【遺失私隱】明愛向晴軒去年遺失理大學生資料　區議員批調查大半年仍無交代補償方案

▲ 油尖旺區議員李傲然今日交代明愛向晴軒遺失理大學生資料事件最新進展。（黃建輝攝）

明愛向晴軒去年承認，一名社工遺失行動儲存裝置，內載有121名香港理工大學學生的資料，部分個案涉及去年「理大圍城」事件。明愛向晴軒及私隱專員公署近日交代調查結果，但未有就事件道歉、交代補償方案以及涉事社工的紀律處分等。油尖旺區議員李傲然批評有關組織做法馬虎，反映私隱專員公署對市民私隱並不重視。

一直跟進事件的油尖旺區議員李傲然今日（6日）交代最新進展，指於事件中共接獲35名學生求助，並於4月下旬分別收到明愛向晴軒及私隱專員公署回信，其中明愛在信中僅指出已就工作的程序尋求獨立的意見和改善建議，會加強員工培訓，並在去年年底向理大歸還相關資料後，經已停辦「為理在線」服務；私隱專員公署則明確指出涉事職員遺失記憶體（USB），且大部分資訊未有加密。

至於私隱專員公署則指出，涉事社工沒有依從向晴軒的工作指引，擅自把含有個人資料的檔案儲存在USB中，並帶回家工作，卻意外遺失，而部分資料未有加密。公署已經促請明愛嚴肅跟進，並採取補救措施，如同類事情再發生，才有進一步執法行動。

李傲然指，由去年9月明愛向明軒被揭發遺失121名理大學生的個人資料，當中更有不少檔案未經加密，兩間機構經過大半年的調查後，現時僅以片言隻語「輕輕交代一下、輕輕帶過」，當中明愛未有提到承擔任何責任，或提出任何補償方案，亦未就此事向涉事學生公開道歉，形容「以上回覆絕對是敷衍了事」，更未有交代涉事社工的處分。

而私隱專員公署則接納明愛的調查結果，毋須相關機構負上任何責任，明言明愛再犯才會執法，可見公署對此並不重視，「剩係識講阿媽係女人的東西」。他質疑，公署是否有足夠能力保障港人私隱，抑或是「無牙老虎」。他認為，公署理應對明愛作出明確警告、公開譴責，甚至罰款，對社會大眾作出警惕，而非任由明愛逃避責任，給予大眾「就算不慎遺失資料，也毋須負責，甚至不用道歉」的印象。

他透露，多名求助人現階段未有就下一步行動，但不排除集體向明愛索償。

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記者：洪芷晴