【改善睡眠】壓力大失眠記性差易失魂 中醫推介湯水養血安神【附做法】
保健美顏 17:42 2021/05/06
工作繁忙、生活節奏急速，明明身體疲倦，到晚上躺在床上卻莫名的睡不著。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，壓力過大，日積月累的話，很易令人忘東忘西。她介紹一款養血安神湯水，適合生活壓力大、睡不安寧、健忘人士，紓緩壓力及改善睡眠質素。
木瓜薯仔蓮子百合湯
湯水功效：養血安神
材料：
- 木瓜 1個
- 薯仔 2個
- 蓮子（連芯） 120克
- 百合 30克
- 龍眼肉 10克
- 紅棗（去核）4至6枚
做法：
- 把洗淨所有材料
- 木瓜去皮去籽，切塊
- 薯仔去皮切塊
- 在煲內注入2000毫升水，放進所有材料
- 用武文煮滾後，改用文火煮約1小時，然後加鹽調味
食材功效：
- 木瓜：健脾胃、助消化、消暑解渴
- 薯仔：益氣健脾
- 蓮子：養血安神、健脾止瀉
- 百合：清心除煩、潤肺止咳
- 龍眼肉：補益心脾、養血安神
- 紅棗：補氣、養血安神
內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載
梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。
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責任編輯：黃泳欣