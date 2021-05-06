【改善睡眠】壓力大失眠記性差易失魂　中醫推介湯水養血安神【附做法】

▲ 中醫推介湯水養血安神，紓緩壓力。

工作繁忙、生活節奏急速，明明身體疲倦，到晚上躺在床上卻莫名的睡不著。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，壓力過大，日積月累的話，很易令人忘東忘西。她介紹一款養血安神湯水，適合生活壓力大、睡不安寧、健忘人士，紓緩壓力及改善睡眠質素。

木瓜薯仔蓮子百合湯

湯水功效：養血安神

材料：

木瓜 1個

薯仔 2個

蓮子（連芯） 120克

百合 30克

龍眼肉 10克

紅棗（去核）4至6枚

做法：

把洗淨所有材料

木瓜去皮去籽，切塊

薯仔去皮切塊

在煲內注入2000毫升水，放進所有材料

用武文煮滾後，改用文火煮約1小時，然後加鹽調味

食材功效：

木瓜：健脾胃、助消化、消暑解渴

薯仔：益氣健脾

蓮子：養血安神、健脾止瀉

百合：清心除煩、潤肺止咳

龍眼肉：補益心脾、養血安神

紅棗：補氣、養血安神

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣