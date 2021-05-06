【感激太太】太太全職照顧自閉兒24小時無休 疫情令丈夫醒覺忽略太太感受：我不稱職

▲ 疫情下多了在家工作，令嚴錦棠醒覺忽略太太感受。

嚴錦棠(阿棠)和太太 Priscilla有兩名子女，大女兒今年11歲，小兒子3歲。在小兒子一歲多時，阿棠與Priscilla發現他有點不太對勁，語言能力倒退，學習及活動能力也較遲緩。與之前照顧大女兒的經驗作對照，夫婦倆意識到兒子的情況毫不簡單，於是帶他進行檢查，結果診斷他有潛在自閉元素，開啟了這夫婦的進階親職學習之旅。

做丈夫的我忽略了對方的情緒

得知消息當刻，Priscilla的心情掉到谷底，除了一方面心疼兒子，另一方面也由於從朋友身上得知照顧自閉症孩子的過程困難重重，前面的路將會十分崎嶇。至於阿棠的反應則沒有Priscilla大，因為那時他並未察覺兒子的情況有多嚴重。現在回想，阿棠都覺得當時自己表現不合格，

自己向來比較正向，當知道兒子狀況後，都會嘗試用正面角度去看事情；不過，這樣卻忽略了Priscilla的情緒。那時我只是簡單安慰她，沒有意識到要支援她的情緒；我亦沒有主動查找與自閉症相關的資料，我真的不太稱職。

疫情令阿棠知道自己是不稱職丈夫

Priscilla是全職媽媽，與一般工作不同，全職媽媽根本沒有下班時間，需要24小時全天候打理家庭；而兒子有特殊需要，也意味她要投放更多精力在兒子身上。有一段時間，阿棠的不稱職令Priscilla恍如自己在單打獨鬥。

然而，大概在一年前情況出現轉變。2020年疫情肆虐，與很多人一樣阿棠突然多了很多時間留在家中，與Priscilla一起照顧家人，這時他才發現原來自己以往一直做得不夠。而且，看著兒子一天一天長大，更察覺兒子及Priscilla其實十分需要支援。阿棠於是開始研究自閉症，查找相關資料。除了更認識自閉症，也了解父母日後可以怎樣陪伴兒子成長。接下來，他與Priscilla重新協調及分工。

雖然經過協調，但夫婦倆總會有意見不一的情況。大家都著緊兒子，於是各自從不同途徑查找資料及方法，希望可以幫助他。不過，各種意見太紛雜，有時會令阿棠及Priscilla意見相左，出現矛盾。逐漸地，阿棠意識到與Priscilla的矛盾，其實是兩人夫婦關係的延伸，

問題癥結在於我們日常的相處及溝通模式，要疏導問題首先要調整心態，彼此都要有意識去溝通；此外，我們也需要談談對子女的看法。雖然這並不會立刻解決所有問題，但是卻可以有助我們調整步伐，對兒子的成長也有好處。

各按其時 成為美好

除了調整夫婦間的步伐，需要調整的還有是兒子教導模式。在機緣巧合下，阿棠參加了一個為自閉症子女家長而設的課程 ，從中了解到最有助兒子的成長方法，不是用盡全力催谷他達到某些標準，而是按著其能力再選擇合宜的方式。

最重要是在適合的時間用適合方式，有些方法著重訓練小朋友的認知能力；可是，當孩子的能力不足以應付訓練，只會弄巧反拙，增加小孩及父母的壓力之餘，又傷害了彼此關係。進行訓練的先決條件是要了解孩子，若能按孩子的能力，先為他打好基礎，如：鍛鍊他的大小肌肉，或是助他建立互動能力等，循序漸進，這樣便最能幫助他成長。

最近兒子的情況出現進步，開始與別人有眼神交流。阿棠與Priscilla喜見兒子有進步，同時也擔心現有的訓練不適合兒子，兩人於是調整內容，以配合兒子的成長步伐。

親職協作是夫婦一生的功課

自發現兒子患有自閉症後，阿棠與Priscilla的注意力大多放在兒子身上，不經意會忽略女兒的需要。女兒自小懂事乖巧，明白弟弟需要更多照顧；不過，小小心靈其實也渴望父母疼愛，以及有人陪伴。這時，Priscilla兩位姐姐正可以支援他們，

我十分感謝她們幫忙，有時候會帶女兒外出，有時候又會到我們家幫忙照顧兒子，讓我或Priscilla有與女兒單獨外出的機會。

照顧孩子是父母的職責，可是孩子同時也可以令父母的生命成長。照顧兒子成了阿棠與Priscilla夫婦倆的成長契機，兩人得以重新正視一直存在的相處問題，建立以溝通為基礎的關係。誠如阿棠所言：

當父母心境健康，無論外在環境有多困難，自然也能帶著子女一同面對，不怕會被挫敗打倒。

全程訪問過程，阿棠不停感謝太太是一位好媽媽。的確，孩子成長需要父母一起親職協作，是彼此一生的功課。

同場加映林子善分享夫婦關係

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