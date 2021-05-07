【檢疫日程】隔離檢疫21天必買上網SIM卡　一文睇清本地熱門數據卡服務

▲ 有過來人建議買張1個月無限數據卡，既解悶又作聯絡隔離營工作人員之用。

也許大家防疫措施做得足夠，但若然接獲衛生署通知需入營檢疫，腦袋真的會一片空白。有過來人教路，當日最少有數小時至半天時間準備，執拾「隔離走佬袋」，當中最重要帶數據卡，否則不但悶到發慌，更無法聯絡隔離營的工作人員。TOPick 為你整合本地常見數據卡(SIM卡)！

即睇:【過來人鄭萃雯分享竹篙灣隔離生活檢疫日程】

四間隔離檢疫中心：

目前政府開放隔離檢疫中心分別為柴灣鯉魚門公園及度假村、竹篙灣檢疫中心、荃灣絲麗酒店以及觀塘帝盛酒店。有過來人指當中鯉魚門公園及度假村和竹篙灣檢疫中心是必須自備大容量的數據卡。

中國移動香港-鴨聊佳

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中國移動香港旗下本地卡品牌「鴨聊佳」，當中50GB/$348、70GB/$448本地數據卡或120GB/$508年卡較多人購買。（價錢為面值非市場售價）

50GB及70GB數據卡服務包括：本地4G網絡、50GB本地數據用量、2,000分鐘本地通話及支援數據分享的，而且無須登記，即買即用，性價比高，近年受不少人歡迎。而120GB年卡除了可享上述服務外，額外開卡更即享120GB本地數據用量及60GB UTV數據。

增值方法：只適用於網上增值【按此】

數據卡服務選擇：50GB本地數據卡詳情【按此】、70GB本地數據卡詳情【按此】、120GB本地數據年卡詳情【按此】

其他中國移動香港服務詳情【按此】

Smartone 數碼通-激ValueGB

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「激 ValueGB」本地上網儲值卡網絡供應商為SmarTone，本地儲值數據服務組合分別有HK$98和HK$238儲值卡及HK$358儲值年卡，而$238本地儲值卡服務較多人選擇。（價錢為面值非市場售價）

以$238本地儲值卡為例，在成功啟用後，1年本地數據組合會同時生效，服務包括： 20GB + 20GB （啟用獎賞）數據、2000本地通話分鐘、基本通話管理服務組合及支援數據分享，而且插卡即用，無需登記。

增值方法：網上增值【按此】、增值券、電子增值券、八達通手機應用程式及ec2home.com

數據卡服務選擇：$98本地儲值卡詳情【按此】、$238本地儲值卡詳情【按此】、$358本地儲值年卡詳情【按此】

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即睇:檢疫收拾細軟攻略【 按此睇 Checklist 】

3香港-SoSIM

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由3香港推出的SoSIM電話數據儲值卡，最大賣點是平價，零售價只需$33一張。成功啟用後，有效期為30日，服務包括：$33任用數據50GB的4G本地數據及5,000本地通話分鐘，同樣即買即用。

增值方法：

全港超過400個增值熱點，只要打開流動應用程式內儲值卡增值二維碼QR code，到全線百佳超級市場及屈臣氏收銀處或自助付款處進行掃描，完成付款後，增值金額即時存入儲值卡賬戶內。

數據卡服務選擇：SoSIM儲值卡詳情【按此】、SoSIM儲值卡（屈臣氏）詳情【按此】

其他3香港服務詳情：【按此】

csl.

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csl.的本地數據服務相信大家都不陌生，儲值卡售價有$48、$100、$180及$298。而$100儲值卡計劃是較多人選擇。

以$100本地儲值卡為例，成功啟用後，可享用服務包括：$100可用儲值額及免費固網IDD至中國及其他29個國家/地區、365日5GB本地數據、免費30日無限本地通話及支援數據分享等，適合經常使用電郵及社交媒體人士選用。

增值方法：網上增值服務【按此】、增值券、自動增值服務、自動櫃員機 /「銀通」自動櫃員機、繳費靈、自助繳費終端機服務及AlipayHK App

數據卡服務選擇：$48本地儲值卡詳情【按此】、$100本地儲值卡詳情【按此】、$180本地儲值卡詳情【按此】及$298本地儲值卡詳情【按此】

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一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

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責任編輯：張懿慧