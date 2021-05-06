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【明年審訊】涉屯門遊行妨礙司法公正　林卓廷等3人明年11月開審

社會 16:40 2021/05/06

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林卓廷。(資料圖片)

前立法會議員許智峯、林卓廷與另兩人涉於2019年7.6屯門遊行當日，要求他人刪除手機中拍到示威者外貌的片段等，被控意圖妨礙司法公正作為等罪。案件今（6日）於區域法院再訊，林卓廷等3人擬否認控罪，案件排期至明年11月7日開審，3人續准保釋候審。

4名被告依次為林卓廷（43歲；前立法會議員）、許智峯（38歲；前立法會議員）、曾焌熙（28歲；廚師）及鍾凱研（39歲；社工）。其中許智峯早前宣佈流亡外地，並缺席聆訊，法庭已發出拘捕令。

控方指，3名被告林卓廷、曾焌熙及鍾凱研擬否認控罪，可排期開審，控方證人有16名，當中3名是警員，涉案影片片長共2小時，3名被告無警誡下供詞，辯方確認。

法官將案件排期於2022年9月1日作審前覆核，並於2022年11月7日開審，審期8天，以中文審訊。3名被告續准保釋候審，黎則因另外正服刑中。

林卓廷及曾焌熙被控1項作出傾向並意圖妨礙司法公正罪。控罪指，兩人與許智峯於2019年7月6日，在屯門警署外與其他不知名人士作出有妨礙司法公正傾向的作為，即煽惑、誘使、指示X刪除其手提電話內容，而該些內容顯示了一些示威者的臉部外觀；曾另被控同日參與非法集結。

鍾另被控1項不誠實取用電腦罪及1項刑事損壞罪。控罪指鍾及許取用X的紅米手機，目的在於令其本人或他人不誠實地獲益；及無合法辯解而損壞屬於X的財產，即X手機內有關於2019年7月1日立法會示威的片段。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

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記者：林欣樂

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