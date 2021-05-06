【天國爸爸】腦癌父為見愛女苦撐治療延長壽命　憾出生4周前亡留下遺言︰笑對生活

▲ 澳洲一名腦癌父為見愛女苦撐治療，遺憾在女兒出生4周前病逝。

每一位父親都希望見證自己的孩子出生，只是命運弄人，未必能事事如願。澳洲一名患上腦癌的爸爸為了見愛女一面，苦撐治療延長壽命，可惜在女兒出生4周前不敵癌魔病逝。他留下遺言給未能見面的前世情人，希望她長大後能追逐夢想，笑著面對生活。

據英國《每日郵報》報道，來自澳洲新南威爾士州33歲的Scott 'Fergs' Ferguson，於2018年初被診斷出患有第四期膠質母細胞瘤，這是最具侵襲性的腦癌，腫瘤生長速度快，醫生告訴他只餘下數年壽命。隨著癌細胞擴散到Scott的全身，他決定在2019年與拍拖近10年的女友Jaymie結婚，在人生剩下的日子一起生活。

▲ 女兒Isla於4月27日出生，就在爸爸死後4個星期來到世上。（IG圖片）

望女兒長大後追夢

夫妻買了一間夢想的屋，並開始嘗試人工受孕（IVF），希望能為人父母。10個月後，Jaymie成功懷孕，令夫妻欣喜若狂。Scott為了即將出生的女兒Isla，更努力接受治療去延長壽命，可是病情日漸惡化，他自知時日無多，也見不到女兒了。他於3月31日不幸去世，離世前給女兒留下遺言︰

長大後追逐你的夢想，不必活得跟別人一樣，爸媽將永遠為你感到驕傲。

當你結婚時，要知道我會一直看著你，並和你一起走。

只要每天帶著微笑，一切都會好起來。

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Isla於4月27日出生，就在爸爸死後4個星期來到世上。初為人母的Jaymie形容心情複雜，「這是我一生中最快樂又最難過的時刻之一」，她很高興能成為媽媽，卻又傷心丈夫已不在母女身邊。

▲ Scott生前不時與太太肚中的女兒說話。（IG圖片）

偉大父親從不缺席產檢

成為單親媽媽的Jaymie表示，Scott本來會是一個偉大的父親，他生前總是揉著太太的孕肚，與未出生的女兒說話，並告訴孩子想和她一起做的事情。而且即使Scott抗癌期間如何虛弱不適，也從不錯過太太任何一次產前檢查，只想陪伴她走過懷孕的過程。

在抗癌3年中，Scott曾進行兩次腦外科手術、56次電療、10個月化療、27次標靶治療，也經歷超過35次癲癇發作。但是治療沒有阻止這對年輕夫婦享受生活，最終Scott的壽命亦超出醫生的預期，有醫生曾驚訝稱「你應該死了」。

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Scott決心為女兒活著，即使最終無法戰勝癌魔，他已活出生命奇蹟。Jaymie讚賞丈夫表現堅毅不屈︰

他戰鬥到最後一秒，從未放棄，一直照顧著我和女兒直到最後。

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責任編輯：王明芳