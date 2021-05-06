【自私父母】近8旬夫妻憂精神分裂兒無人照顧　花64萬代孕求孫︰兒子下半生交託他

▲ 武漢一對年近八旬的老夫妻為精神分裂的兒子尋找代孕，希望誕下孫兒能反過來照顧爸爸，惟結局人財兩空。

家有病兒，為人父母都擔心病兒將來乏人照顧。內地武漢一對年近八旬的老夫妻育有一名精神分裂兒子，現已46歲沒有妻兒，也因病不為社會所接受，親戚亦拒絕幫忙，但老夫妻不欲送兒子入住精神病院，某日見到一則代孕廣告，激發他們尋找代孕求孫，計劃由孩子照顧爸爸。

據內地《楚天都市報》報道，年近八旬的老婦李玉（化名）表示，兒子在13歲時被診斷患上精神分裂症，她就辭職專心在家照顧兒子，並四出帶兒子求醫，惟兒子的病況沒有好轉，發作時會打人，經常把父母打得頭破血流，且每天需服用大量藥物。

如今兒子已經46歲，老夫妻非常擔心自己先走一步的話，兒子就無人照顧，「把他託付給誰好？」李玉續稱，過去30年多年照顧兒子的辛酸，只有夫妻二人知道，沒有親戚願意接納他，但他們也不願意讓兒子入住精神病院或福利院，於是不斷尋求辦法。

一個有血緣關係的孫子，是最後的希望了。

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屢被告知孕母流產胚胎不著床

至2018年，李玉在網上看到一則廣告稱，可在俄羅斯提供合法代孕服務。她隨即聯絡北京醫聯影達科技有限公司（下稱醫聯影達），同年7月他們陪同兒子到俄羅斯一間醫院簽約，並協助兒子取精，接著在手機裏挑選提供卵子的女性、孕媽，老夫妻心想孫子長大成人，兒子的下半生就有保障。

不過，代孕過程並不順利，老夫妻屢被告知代理孕母一直出現流產、胚胎不著床等情況。由於每次的取卵、配精、合成胚胎植入孕母體內等過程，都需要再次付款，故此老夫妻惟有持續匯款。

2年匯款64萬疑墮入騙局

從2018年6月到2020年8月期間，老夫妻合共匯款11次，涉及款項逾53萬元人民幣（約64萬港元），且代孕結果一直不成功。至2020年9月，醫聯影達通知老夫婦，俄羅斯改變了法規，禁止為單身男性提供代孕服務，老夫婦要求公司退款，但一直不獲回應。

老夫妻求助無門，反思整個代孕過程中疑點重重，認為這是徹頭徹尾一個騙局，「我們只是做了一場春秋大夢。」

內地法律禁止代孕行為，目前北京警方已經介入調查，這對老夫妻或因此惹上官非。而有內地律師指出，代孕機構和委託人的合約應為無效合約，委託人的權益不受法律保護，但中介公司應退還中介費，建議可向法院提出合約無效訴訟，要求退還費用。

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責任編輯︰王明芳