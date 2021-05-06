【變種病毒】中小企指理解撤離檢疫21天做法　認同檢疫期至少支半薪共渡時艱

▲ 目前當有變種病毒確診個案，當局會安排整幢大廈的居民撤離檢疫21日。（資料圖片）

變種新冠病毒在社區出現，目前當有相關確診個案，當局會安排整幢大廈的居民撤離檢疫21日等嚴厲措施，引起部分居民批評。有中小企代表指，理解當局的做法，相信僱主能夠彈性調配工作，安排員工檢疫時遙距工作或放有薪病假，亦有僱主認為可事前與員工溝通，檢疫期內支半薪，減少爭拗。

香港中小企促進聯合會會長林國雄表示，有關措施「點都有影響」，如老闆難以在隔離期間做決策、員工跟進的事項要交同事幫忙等，但衡量社會責任後都會忍受。他指，部分檢疫設施如竹篙灣檢疫中心並無Wi-Fi設備，手機網絡都未必靈通，倘當局可讓市民揀選入住較好的檢疫設施則更好。

他又說，不少中小企因忙於生計而無制定應急方案，當有員工要檢疫時就不知所措，引起磨擦，因此十分鼓勵中小企做好準備。至於需檢疫員工的假期問題，他指勞工法例的確無列明有「檢疫假」，部分僱主因此完全不給予有薪假期，雖然中小企面對財政壓力，但員工亦很無助，認為最理想是僱主事前與員工溝通好，如檢疫期內出半薪，相信員工都可以接受，減少爭拗。

香港中小型企業總商會永遠榮譽會長巢國明則表示，變種病毒疫情來得好急，幸未在社區造成大爆發，故理解當局的檢疫做法，加上新冠疫情持續已久，相信中小企僱主亦已經適應彈性處理，一早與員工協商安排，包括安排遙距工作，「僱主一般都會理解，不會因此扣薪，能酌情給予有薪病假。」

他坦言，至現在都還能夠支持的中小企，都有足夠的經營韌力，而且現時人力市場情況下也容易聘情替工，料當局的措施不會對中小企僱主造成很大負擔。

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記者：徐紹軒