【竹篙灣隔離營】4幢大廈住戶入住檢疫中心21日　直擊竹篙灣隔離營及隔離餐單【附餐單及入營Tips】

▲ 直擊竹篙灣隔離營及隔離餐單。

近日東涌映灣園、荃灣荃威花園R座、鰂魚涌康怡花園N2座及薄扶林豪峰分別有外傭確診，並帶有變種病毒，涉事大廈的所有住戶均被送往檢疫中心21天。TOPick訪問到其中一名住戶陳小姐，了解竹篙灣檢疫中心的環境、膳食安排、物資等。

▲ 竹篙灣隔離營。(受訪者提供)

陳小姐一家四口於5日晚獲安排入隔離營，並分兩房居住。她表示，突如其來收到通知要檢疫，一家人都措手不及，除了工作上要重新安排事宜，也要準備食物，以及安排家中寵物的糧食。由於家中有養魚，她更為此購買了自動餵糧機，儲備了21日的魚糧。入營前她又花了數百元購買食物，例如罐頭、公仔麵、零食等。另外，因為家中有些新鮮食物，如水果，所以也帶入營食用，免得變壞。

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她透露，強檢時會派發部份物資，如漂白水、一盒粟米、豆豉鯪魚、午餐肉，一盒口罩等，可以帶入隔離營。入營後亦會再派發物資，如兩卷廁紙、2條毛巾、旅行裝洗頭水、沐浴露（可補充）、梳、包裝紙巾、刷牙或飲水用的杯。

▲ 房間內部。(受訪者提供)

房內設備算齊全，有2張床、床單、薄被、枕頭、2張書桌、熱水壺、風筒、電視機、冷氣機、衣櫃、10個衣架、拖把、掃把、晾衫繩。

風筒風力比想像中強勁，而廁所沒有抽氣扇，所以可能不夠通風。冷氣比較凍，所以選擇開窗，窗也有蚊網，所以不怕有蚊。

另外，使用任何物品前，雖然被告知房間已經消毒，但她仍用了漂白水抹乾淨地板、床、牆、桌子、凳、衣架、廁所等再使用。

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她提醒，入營前有以下物資或可自行帶備：

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膳食方面，她表示選擇尚算多，每餐都有中、西、素食、軟餐選擇，不過入住時只會填一次餐單，所以「如所選星期一的餐中了伏，以後的星期一都會中伏」。

▲ 陳小姐指，入營第2日早餐的炒麵比較難食。(受訪者提供)

由於現時只入營2日，她表示頭2日的餐都沒有選擇，相信是派剩的餐。而進食過早午晚餐後，她表示可以「撈汁」的飯味道尚可，整體上似中學訂午餐的飯盒，不過部份食物的味道比較難食：

早餐的炒麵真的幾難食，我食了不知有沒有五份之一，菜也很生，烚雞蛋最好味。最後自己開了杯麵食。

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入營足足三星期，她表示要帶一定物品解悶，她自己帶了些小手作及書本閱讀，家人亦帶了結他、PS4、日文書等。她再提醒，每個家庭只會獲發一張50GB的Sim卡，如4人家庭要分開房，就難以共用，所以有需要的話，要另外自備上網Sim卡或wifi蛋。

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記者：楊宛茜