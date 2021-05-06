【奪命意外】遇升降機故障撳緊急掣無反應　13歲少年跌落𨋢糟慘墮7樓亡

▲ 內地一名13歲少年遇升降機故障，跌落𨋢槽慘墮7樓亡。

如遇上困𨋢，切記要冷靜等待救援。內地日前發生一宗少年遇升降機故障意外身亡的慘劇。一名13歲少年困𨋢，升降機突然上升，並停在6至7樓之間，他按了緊急通話按鈕無回應，決定嘗試逃出，最後不幸慘墮𨋢槽死亡。

升降機故障突然上升

綜合內地傳媒報道，3日（星期一）在中國福建福州晉安區鼓山鎮的藍灣雅境小區，當晚6時多，一名13歲少年買外賣回家，按了升降機2樓的按鈕，可是升降機出現故障，突然上升至6層和7層之間停住，電梯門沒有打開。

事後翻看升降機內的閉路電視，從影片所見，升降機電梯卡住2層樓之間時，當時只有那位13歲少年一名乘客，他曾按下緊急掣、拍打升降機門等，可是沒有任何反應，沒有人發現他被困。隨後，他用隨身攜帶的長柄直傘敲打撬開了升降機門，嘗試自救。

▲ 一名13歲少年困𨋢，升降機停在6至7樓之間。（影片截圖）

少年被困嘗試逃走

當天大約6時34分，他趴身從不到半米高的空間逃走，爬出升降機時跌落𨋢槽，不幸身亡。事發後有業主指出，出事少年在事發後約2小時才被發現，在當天晚上10時左右，少年的遺體被運走。

業主亦指出升降機有10多年歷史，經常發生故障，即使有人來維修檢查，很快又會再次壞𨋢，有指是物業管理公司不想花錢去換新配件。發生意外前2天，即5月1日亦曾就發生故障，沒有張貼任何升降機故障告示。

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少年家屬非常痛心，質疑涉事升降機出事前幾日就壞了，但一直未有人維修，物業方面沒有做好保養升降機的責任，導致升降機多次故障。此外，事發當日晚上至翌日中午，物業管理處無人當值，種種人為疏忽下，致少年發生悲劇。

升降機乘客被困的注意事

依本港機電工程署的資料，如有乘客被困，升降機的負責人應盡快聯絡升降機承辦商故障處理中心，以便立刻派員救出被困的乘客及檢查升降機。此外，在場的人員要為乘客說明留在升降機內是安全的，緩和乘客不安的情緒，好讓乘客能靜候救援。如情況嚴重，如乘客不適、受傷或發生火警，應報警找消防處救援。

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責任編輯︰王明芳