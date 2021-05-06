【變種病毒】社區4宗變種病毒個案檢疫期間均涉華大基因採樣　衞生署高度關注外判商採樣質素

▲ 社區4宗變種病毒個案檢疫期間均涉華大基因採樣，衞生署高度關注外判商採樣質素。（經濟日報資料圖片）

變種新冠病毒侵港，一名29歲印裔男子上月抵港檢疫完成後確診感染，被檢出帶有N501Y及E484K變種病毒，其同住佐敦的菲籍女友人、曾一同出席聚會的相關人士均先後染疫；另外早前兩名抵港後完成酒店檢疫的人士，同樣於社區檢出帶有變種病毒。衞生署稱，三人抵港後12日及19日採樣檢測均由華大基因負責。

至於同樣完成檢疫後確診的荃威花園R座48歲女外傭，檢疫期內12日及19日分別由華大基因及傲士醫療診斷負責。

本港上月中出現社區首宗變種病毒確診個案，涉及一名29歲印裔男子3月19日由杜拜抵港，入住尖沙咀華美達華麗酒店檢疫21日，期間第12日及19日採樣檢測由華大基因負責，結果均呈陰性；印裔男檢疫21日後，到佐敦伯嘉士大廈菲籍女友人居所同住，8日後確診，檢出帶有N501Y及E484K變種病毒。其同住女友人及曾一同聚會的人士亦相繼染疫。

而居於堅尼地道8號Kennedy Terrace的38歲女外傭，3月27日由菲律賓抵港後，入住西營盤華美達海景酒店檢疫；2居於尖沙咀美園大廈的28歲印度抵港孕婦，於富豪東方酒店檢疫，二人檢疫期間第12日及19日採樣檢測亦是由華大基因負責，結果均呈陰性，完成檢疫後分別於上月24日及周二(4日)確診，亦檢出帶有變種病毒。

另外，日前確診居荃威花園R座的48歲女傭，同樣3月底由菲律賓抵港，入住灣仔帝盛酒店檢疫直至4月21日，亦於周二(4日)確診，患者檢疫期間12日及19日樣本，其中一個樣本亦是由華大基因負責，另一樣本則由傲士醫療診斷負責。

衞生署稱，外判承辦商在合約生效前須接受衞生署安排的感染控制及採集流程培訓，並安排具備訓練和經驗的人員提供相關服務；又高度關注外判檢測服務承辦商的採樣及測試服務質素，而外判合約内亦有指定條文要求承辦商的服務必須符合要求的質素。

發言人稱，如化驗結果或採樣流程出現任何異常情況，外判承辦商需適時通報衞生署及重新採樣化驗；若服務質素未能達標，政府會嚴肅跟進，並按合約條款作出適當處理。

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責任編輯：陳正怡