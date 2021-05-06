【隔離檢疫】映灣園居民分享竹篙灣檢疫經驗　營內不設WiFi籲自備數據卡解悶

在變種病毒入侵社區的陰霾下，先後有多幢大廈居民被送往檢疫中心隔離21日。有「不幸」被送竹篙灣檢疫營的人士總結營內經驗，直指營內不設WIFI，建議檢疫人士記得自備數據卡或WIFI蛋作解悶之用。

有東涌映灣園居民在社交平台指，不明白為何不能家居隔離，「而家先係5日都覺得過左成個幾星期咁，21日我明白真係唔容易過」，又見近日「一至兩幢咁大遷徙」，於是自製「懶人包」分享。 她首先提到，當收到隔離消息，當務之急「係盡將你屋企會用到既野放入行李箱」，她強調隔離營並非酒店Staycation，而第一日入營時只會有少量及基本日常用品，當中只得牙刷、牙膏、毛巾及杯各一，「雖然呢度會有whatsapp熱線俾你攞物資，但預左要等，亦有可能冇貨提供唔到都未定。」她建議可自備日常用品例如沐浴露、護膚品、盒裝紙巾等。

她提到，可帶備清潔劑清潔營內設施，「清潔完自己先安心住咁多日」，但因營內不設洗衣機，故有需要可準備易乾衣物，手洗後自行晾乾。電子器材方面，她建議帶多部電話，「用嚟放wifi又好，娛樂又好，你會需要的，有ipad, notebook, switch的話就帶埋啦」，拖板、充電線及充電器等。由於營內沒有WIFI，可先自備數據卡，「入到嚟之後先有知可以問呢度攞張sim卡，不過就得2G，我有晚係Netflix睇左一集韓劇就用左4G。」

膳食方面，她直指要有心理準備營內食物「係微熱兼冇乜味」，故可帶備「杯麵、糖、零食、即沖飲品(咖啡/茶)、辣椒油/XO醬、簡單煮食爐具，總之屋企有乜拎乜」，而且隔離首兩天送餐時間混亂，「有街坊到左下午3點都未收到早餐同午餐，Whatsapp大台冇人回覆，最後要係窗門大叫先有人送飯」。

近日為阻截變種病毒株在社區擴散的潛在風險，衞生防護中心會根據法例599A章，將染疫病人居住的大廈，所有樓層單位無病徵的住戶，送往檢疫中心接受21天強制檢疫。

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責任編輯：蘇文軒