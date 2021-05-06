【真假中藥】中藥材市民難分真假　學生研水耕種植+新鑑定科技提升食用安全

▲ 市面出現假藥材的情況愈見頻繁。香港高等教育科技學院（THEi）學生，與中藥業界正研究水耕種植中藥，以及利用新科技鑑定藥材真假。

近年不少市民傾向選用性質較溫和的中藥調理身體，然而市面出現假藥材的情況愈見頻繁。有學院師生與業界合作，實驗水耕種植中藥；另外運用新科技快速鑑定藥材真假，以保障市民的健康。

▲ 學生黃慧霖（Lambo）於本地室內有機種植公司實習，協助研究以水耕方式種植中藥。（THEi提供圖片）

水耕種植中藥 提升食用安全及生產成效

消費者及中藥業界一直關注中藥受重金屬污染的問題。香港高等教育科技學院（THEi）中藥藥劑學（榮譽）理學士學生黃慧霖（Lambo）在院校安排下，於一間本地室內有機種植公司實習，協助研究於室內以水耕方式種植中藥藤三七和馬齒莧。由於種植過程毋須使用農藥和化學肥料，可確保中藥不受農藥、化肥或泥土中的重金屬污染。

另外在室內種植的好處，就是可以控制光線、溫度等各項環境因素，有助提升種植的效率。Lambo指：

我們在研究中，利用雲端系統實時監察種植溫度、濕度、酸鹼值等，可隨時隨地掌握中藥的種植情況，確保作物的質素。過程中，在THEi課程學到的中藥藥理、分子生物學等專業知識亦大派用場，有助我分析水耕中藥的成果和效益。

▲ THEi科技學院食品與健康科學學系一級講師周若龍博士（右一）、THEi中藥藥劑學（榮譽）理學士一年級生陳倬賢（中）與業界合作，開發「手提NIR快速鑑定中藥系統」。（THEi提供圖片）

手提儀器不需1分鐘鑑定中藥真假

為了解決假中藥材的問題，THEi中藥藥劑學（榮譽）理學士的學生，與醫藥生物科技公司合作，開發「手提近紅外光譜（Near Infrared，NIR）快速鑑定中藥系統」，配合人工智能（AI）圖像分析及演算法，協助電腦透過機器學習訓練分析NIR數據，從而辨識藥材真偽和品質。

由於不同的中藥會散發不同的NIR光譜，檢測人員需先將藥材磨成粉狀，然後利用系統掃瞄藥粉，不消數十秒，電腦便可分析藥粉的NIR光譜數據。做法較現時由檢測人員，以肉眼或實驗室內的科研儀器分辨，更為快捷準確。THEi科技學院食品與健康科學學系一級講師周若龍博士（Wesley）指，

以NIR儀器掃瞄中藥，可即時分辨「同屬近親」的藥材，例如蒙古黃芪和膜莢黃芪（即俗稱「北芪」的不同品種）；亦可快速鑑定中藥的真偽和級數，如較貴重的珍珠粉、次貨珍珠粉及假珍珠粉等。

他續指，現時業界大多在實驗室內運用NIR技術檢定藥材，而手提NIR快速鑑定中藥系統，則方便中醫診所、藥廠、藥材舖隨時進行檢測，不受地點所限。

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未來開發智能電話應用程式 隨時隨地進行檢測

雖然該系統現時正處於研發階段，但在中藥品質監控上應用人工智能、區塊鏈做法創新，項目於今年初在數碼港與業界合辦的「Block adVenture」比賽中奪得冠軍。

目前，團隊的中藥NIR資料庫已收錄約200種中藥的圖譜，團隊會進一步提升分析的準確度，期望可掃瞄顆粒或片狀的中藥，並計劃開發更方便隨身使用的智能電話應用程式，研究大眾或企業應用的可能性。

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責任編輯︰鄭樂晴