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【MIRROR演唱會】直擊瘋狂鏡粉逼爆九展　哪位成員應援聲勢最浩大【多圖】

娛樂 20:06 2021/05/06

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

MIRROR一連6場演唱會今晚於九展Star Hall開鑼，大批歌迷一早到場排隊購買演唱會紀念品，令現場變得人山人海！演唱會的週邊紀念品在今日下午5時起已公開發售，開騷前一眾鏡粉已排長龍購買心頭好。

《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》今晚約8時後才開騷，但在下午，演出場地已布滿粉絲，人山人海迫爆九展附近，場面墟冚。場外亦設售賣紀念品商店，當中包括T恤、口罩、毛巾等物品，售價由100港元至280港元不等，價錢算公道，不少鏡粉亦盡掃心頭好。

【MIRROR演唱會】鏡粉必搶演唱會周邊產品 齊集4款紀念品共1068元【內附詳情】

MIRROR開騷前齊人合照。（取自IG）

姜濤Ian粉絲聲勢浩大

現場所見，一眾鏡粉以各式氣球、花籃及易拉架海報，各自製作打卡位，並以不同顏色作記認，以示支持不同成員。

12位成員各有支持者，粉絲們在場外擺放氣球、花籃、巨型海報等為偶像打氣，當中以人氣王姜濤的粉絲佔據現場最多應援物資。

大批「姜糖」身穿黑衣在姜濤的巨型海報及花籃前合照，盧瀚霆（Anson Lo）的粉絲就穿上粉紅色Tee。隊長Lokman（楊樂文）、陳卓賢（Ian）、李駿傑（Jeremy）亦各有粉絲聚集，為偶像打氣

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當中以姜濤的「姜糖」佔據現場最多應援物資，令場館外姜糖物質佔據範圍甚大。除有8歲的小fans場外唱MIRROR團歌《IGNITED》，也有舉起姜濤代言快餐店的汽球和花藍。

而其他成員如Anson Lo、Ian、Jeremy等亦各有粉絲支持，又有在場外叫偶像名字和應援口號。

到演唱會臨開場前，紀念品店要關門，一眾排隊中的鏡粉表現鼓燥，大叫：「開門！開門！開門！……」

MIRROR綵排。

【散場攻略】MIRROR演唱會周四開鑼　九巴逾16條線加班載姜糖柳柳粉

VIP觀眾優先入場

今次最貴的$1,280 VIP門票觀眾，約300名已購票的VIP，在下午4時就可以優先入場看綵排兩首歌《Reflection》和《Ignited》，盡享VIP福利。

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觀眾進場前，每人須掃瞄安心出行或填寫表格，並要量度體溫。而每位VIP觀眾在入口處，可收取別禮品包括搓手液、演唱會海報立體紀念卡和證件套。

記者：梁樂欣

同場加映：MIRROR訪問

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