【押後爭議】黎智英與壹傳媒高層涉欺詐明年3月開審　控方申國安法法官處理

▲ 被告周達權(中)今由律師陪同下到區域法院應訊。梁偉榮攝

壹傳媒集團創辦人黎智英、財務總裁周達權及行政總監黃偉強，涉嫌欺騙香港科技園公司，在租契沒有容許的情況下，把《蘋果日報》在將軍澳工業邨租用的部份範圍，租借給力高顧問有限公司。3人被控1項欺詐罪，案件今（6日）於區域法院首度提訊。控方指昨(5日)天已向法庭呈交信件，申請案件由《港區國安法》指定法官處理，因案件由警務處國安處搜查及檢取證物等，審訊期間或會出現有關證物呈堂性的爭議。法官將案件押後至今年12月21日再訊，以爭議是否由指定法官處理，並將本案排期於2022年3月開審。

黎智英（73歲；商人）、周達權（63歲；公司董事）及黃偉強（59歲；行政總監）被控1項欺詐罪。

欺詐控罪指，香港科技園公司與《蘋果日報》印刷有限公司，在1999年5月25日訂立了租契，3名被告於2016年6月27日至2020年5月22日期間欺騙科技園，即隱瞞該租契沒有容許使用將軍澳工業邨駿盈街8號的處所一事，及虛假地表示該租契容許使用該處所。

▲ 被告黃偉強到區域法院應訊。梁偉榮攝

控方由律政司高級檢控官張卓勤代表，張表示昨已向法庭呈交信件，申請案件由國安法指定法官處理，因案件由警務處國安處搜查及檢取證物等，控方會依賴國安處警員於2020年8月10日搜查壹傳媒及黎智英住所的證物，而辯方則已於高等法院提出挑戰檢取證物的合法性，審訊期間或會出現有關爭議，故預先申請由國安法指定法官處理。

法官陳廣池回應指，問題在於本案「牌面並非國安法控罪」，而是刑事罪行，控方亦表示同意。

法官又質疑，若有關刑事罪行涉及危害國家安全才可由指定法官處理，舉證困難則不是合理原因，而且區域法院內國安法指定法官人數不多，排期予非指定法官處理可提早審訊。控方則解釋爭議或涉警方權力來自國安法還是刑事罪行，若由非指定法官處理國安法條文並不恰當。

法官認為，證物是否可呈堂及是否由指定法官審理屬兩個問題，不宜混為一談；控方亦不應因舉證困難，而將《港區國安法》擴大至牽涉搜證。法官又質疑控方只提交1頁多的信函內容，是否低估此議題的嚴重性，故建議擇日爭議有關法律議題，以及要求控辯方提交書面陳詞。

辯方則表示，上月才取得所有法律文件，故需時閱讀文件，才決定是否有法律爭議。法官將案件押後至今年12月21日再訊，以處理法律爭議。另將案件排期於2022年3月14日開審，預計審訊25天。

另外，黎智英一方申請撤銷保釋，另外兩名被告申請更改部份保釋條件獲批，法官批准2人減少到警署報到的次數，並續准保釋候訊。

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記者：林欣樂