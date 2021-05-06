【校長專欄】子女被老師錯罰投訴到底？　校長媽媽示範據理力爭而不失教養

▲ 要做到據理力爭，而不失教養。

老師錯罰小朋友，有幾大件事？從老師專業上來說，的確是犯下很嚴重的錯誤，因為老師有權力亦有責任，在處理任何學生的行為問題時，必須先調查清楚。

那麼，如果老師錯罰了我的小朋友，我該怎樣處理呢？不少家長想也不想，就會立即說：當然是去學校投訴吧！

作為學校行政人員，我是鼓勵家長要告知學校的，一方面讓有關老師可以不斷改進，另一方面，也要讓小朋友明白，我們每個人都應受到公平對待。

可是，作為家長，我從來沒有這樣做，因為我在乎自己孩子的學習經歷，多於老師是否不斷改進。孩子受了委屈，父母出手處理，孩子學到的是，遇到不平事，處理方法就是向「權威人士」投訴，這不是我想他們學到的。反而，我想他們學到的是：遇到受委屈的事情，要分析事件發生的來龍去脈，每個人包括自己的角色和責任。

為何自己會被誤會？以後再有同樣事情發生，可在那一個步驟，避免自己陷入含冤受屈的情況，而又不傷害別人。要做到這些思考和教育過程，為人父母要花很多時間對子女進行解說，以及進行情境練習。

我個人認為，把時間花在教育自己的子女上，比較值得。不過，若事件性質非常嚴重，如涉及傷人、盗竊等，我在獲得確實證據，證明小朋友不牽涉其中，而非單憑「信任子女」一句，我定必會與學校交涉。

我這樣做的目的，絕對不是「為子女尋回公道」，而是希望向子女示範，如何在面對困難下，依然應保持一貫的冷靜，用智慧和風度，去應對不同的處境，要做到據理力爭，而不失教養。

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