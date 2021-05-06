【親子關係】照顧SEN女兒壓力大曾陷抑鬱　母女夾band放鬆心情共築音樂夢

▲ 媽媽阿婷與女兒欣欣共築音樂夢。

照顧SEN（特殊學習需要）兒童不容易，港媽阿婷照顧患有讀寫障礙、過度活躍及專注力不足的女兒，坦言初時感到壓力，曾陷嚴重抑鬱。及後母女嘗試由音樂入手改善親子關係，一同夾band放鬆心情，共築音樂夢。

照顧SEN女兒壓力大曾陷抑鬱

現時就讀中一的欣欣，小一被懷疑有讀寫障礙，經轉介至兒童精神科，被診斷患有過度活躍及專注力不足。媽媽阿婷得知女兒狀況後，感到失落及疲累。她指欣欣每晚讀書、做功課至深夜，且經常感到焦慮，會不斷磨擦雙腳至流血，雙腳長期潰爛。

阿婷形容自己當時「透不過氣」，尤其每次當其他家長談論子女的成績時，她也感到很大壓力，甚至陷入嚴重抑鬱。聽到媽媽說起自己的辛酸時，欣欣扭着她的手臂，以肢體動作表達明白媽媽的愛。

為了擺脫負面思緒，阿婷開始反思，學習放鬆。她指自己不想女兒做學習機器，認為成績不好不等於世界末日，「最重要女兒開心」。她發現女兒對畫畫感興趣，

讀書對欣欣是狂風暴雨，畫畫是晴天，是有彩虹的晴天。

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夾band共築音樂夢

及後母女參與由香港救助兒童會和夢童行協會合作舉辦的「愛與夢同行計劃」，計劃安排6個家庭學習音樂，嘗試夾band的樂趣。在一年半的學習歷程中，兩人試玩不同樂器及唱歌。

欣欣在樂隊中負責打鼓，找到新興趣的她，在堂上努力學習，回家會用枕頭和棍練習，非常投入。她更自信滿滿的說，自己是其中一首歌『真的愛你』的主音。

阿婷指兩母女能夠以音樂聯繫，感到高興，

大家不停進步， 跟子女建立關係， 不再是狗咬狗骨， 是很開心的回憶。

負責舉辦是次計劃的夢童行協會社工毛姑娘表示，冀望通過計劃建立小朋友的能力，令親子關係更融洽。香港救助兒童會總幹事司徒恩女士表示，家庭狀況影響兒童的發展，希望以後能跟更多NGO合作，支援香港有需要的兒童。

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責任編輯：胡嘉儀