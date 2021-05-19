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【活得健康啲】便秘救星無花果老幼皆宜　湯水達人教整OL必飲救命水

保健美顏 16:26 2021/05/19

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湯水達人Natalie今集《活得健康啲》分享如何用無花果炮製「救命水」，尤其適合常常捱夜及皮膚乾燥的OL飲用。

無花果潤腸暢便，營養價值高，是適合大人小朋友的「便秘救星」。湯水達人黎淑慧（Natalie）在今集《活得健康啲》就分享如何用無花果炮製「救命水」，尤其適合常常捱夜及皮膚乾燥的OL上班族飲用。

主持Ricca（左）、湯水達人黎淑慧Natalie（右）。（湯炳強攝）

Natalie分享，無花果本身潤燥，老幼皆宜。當小朋友便秘時，家長可選擇餵子女食用紫花果（無花果的其中一種），原因是紫花果汁外表像提子汁，較易令小朋友入口。

而除了兒童之外，經常捱夜、熱氣及皮膚乾燥的上班族，也很適合飲用以無花果沖炮而成的「救命水」：

如果你常常捱夜，很乾燥或很熱氣，救命水就適合你了。它好像幫你身體敷面膜一樣，飲完很滋潤。

製作「救命水」的材料不多，過程簡單，點擊下圖了解更多：

Natalie教用無花果炮製「救命水」。（曾嘉文攝）

    點擊圖片放大
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    +7

無花果滋潤健脾，口感獨特香甜，是深受歡迎的食材。但究竟如何揀選靚無花果？無花果和紫花果的功效又分別是甚麼？想了解更多挑選及貯存重點，即睇：

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記者：王芷瑩、陳昊淋

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