Pampers、百佳攜手 支援全港寄養家庭服務擴展 把家庭溫暖帶給有需要兒童
社會上有不少小朋友缺乏安全、關愛的家庭生活，極需要更多家庭伸出援手，成為寄養家庭，提供關懷與照顧，讓家庭溫暖安撫孩子的身心。
小朋友需要更多家庭伸出援手
在香港，有很多兒童因不同原因，沒法得到安全、溫暖和關顧的家庭生活。他們通常會被轉介至兒童住宿照顧服務制度，當中包括兒童院、宿舍、兒童之家及寄養服務等。現時，每日至少有400至600名兒童在輪候名單上。若有需要兒童未能獲安排住宿照顧，他們很可能要繼續流連在不穩定或不安全的地方。而相較於院舍住宿，暫時性的家庭模式照顧服務，可以讓有需要的孩子在珍貴的童年能享受家庭生活，直至將來與原生家庭團聚、加入領養家庭或有能力獨立生活。
Pampers X 百佳 同全港寄養服務機構一齊拍住上
為提升大眾對寄養服務的認識，並鼓勵更多人成為寄養家庭，香港寶潔有限公司（P&G）及旗下嬰兒尿片品牌幫寶適（Pampers）在2021年推出「寄養媽媽拍住上」三年計劃，夥拍百佳超級市場攜手製作了寄養媽媽拍住上宣傳片。透過母親的抉擇星級大使彭羚和寄養媽媽的對談，分享作為寄養媽媽的生活點滴，期望能吸引更多人與心儀的寄養服務機構聯絡，參與成為寄養家庭一份子。
除了製作宣傳片外， Pampers已聯絡全港11間寄養服務機構，包括母親的抉擇、保良局、香港學生輔助會、東華三院、香港國際社會服務社、香港青少年服務處、仁濟醫院、聖公會聖基道兒童院、家庭福利會、香港基督教服務處、香港路德會社會服務處，在六月份將會與百佳超級市場攜手組織慈善行動，送出「寄養媽媽拍住上心意包」，致力表達對寄養媽媽的敬意與關愛，推動嬰幼兒快樂成長。
瀏覽寄養媽媽拍住上宣傳片：https://bit.ly/3ukqrDw
參與或了解更多寄養服務詳情，請瀏覽：https://bit.ly/3f2VNs6
（特約）