Pampers、百佳攜手 支援全港寄養家庭服務擴展  把家庭溫暖帶給有需要兒童

社會上有不少小朋友缺乏安全、關愛的家庭生活，極需要更多家庭伸出援手，成為寄養家庭，提供關懷與照顧，讓家庭溫暖安撫孩子的身心。

小朋友需要更多家庭伸出援手

在香港，有很多兒童因不同原因，沒法得到安全、溫暖和關顧的家庭生活。他們通常會被轉介至兒童住宿照顧服務制度，當中包括兒童院、宿舍、兒童之家及寄養服務等。現時，每日至少有400至600名兒童在輪候名單上。若有需要兒童未能獲安排住宿照顧，他們很可能要繼續流連在不穩定或不安全的地方。而相較於院舍住宿，暫時性的家庭模式照顧服務，可以讓有需要的孩子在珍貴的童年能享受家庭生活，直至將來與原生家庭團聚、加入領養家庭或有能力獨立生活。

Pampers X 百佳 同全港寄養服務機構一齊拍住上

為提升大眾對寄養服務的認識，並鼓勵更多人成為寄養家庭，香港寶潔有限公司（P&G）及旗下嬰兒尿片品牌幫寶適（Pampers）在2021年推出「寄養媽媽拍住上」三年計劃，夥拍百佳超級市場攜手製作了寄養媽媽拍住上宣傳片。透過母親的抉擇星級大使彭羚和寄養媽媽的對談，分享作為寄養媽媽的生活點滴，期望能吸引更多人與心儀的寄養服務機構聯絡，參與成為寄養家庭一份子。

▲ 寄養媽媽拍住上宣傳中提及，愛心是成爲寄養媽媽的必備條件。視乎申請人不同的背景和社署審批而定，不一定要身為人母才可以成為寄養媽媽，寄養媽媽也不一定要是全職媽媽。

▲ 受訪寄養媽媽Carol分享，自己曾經把一個6個月大的小朋友照顧至2歲半，後來小朋友被領養。上個月在街上重遇這個小朋友，看著小朋友和領養家庭幸福地生活，甚是滿足。

▲ 另一位受訪寄養媽媽Sue分享，自己的孩子因為幫忙照顧寄養孩子而成長。同時帶出寄養服務如何改變小朋友的親身經歷（一開始被評估為發育遲緩，但經歷悉心照顧後已經與其他孩子無異）。

▲ 全港現有11間提機構供寄養服務，有興趣者歡迎聯絡相關機構，了解更多。

除了製作宣傳片外， Pampers已聯絡全港11間寄養服務機構，包括母親的抉擇、保良局、香港學生輔助會、東華三院、香港國際社會服務社、香港青少年服務處、仁濟醫院、聖公會聖基道兒童院、家庭福利會、香港基督教服務處、香港路德會社會服務處，在六月份將會與百佳超級市場攜手組織慈善行動，送出「寄養媽媽拍住上心意包」，致力表達對寄養媽媽的敬意與關愛，推動嬰幼兒快樂成長。

瀏覽寄養媽媽拍住上宣傳片：https://bit.ly/3ukqrDw

參與或了解更多寄養服務詳情，請瀏覽：https://bit.ly/3f2VNs6

（特約）