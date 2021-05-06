【疫苗接種】46歲高血壓男接種復必泰8日後死亡　有吸煙習慣日前曾感胸痛

▲ 46歲高血壓男接種復必泰8日後死亡。（經濟日報資料圖片）

本港至今已接種逾百萬劑新冠疫苗，衞生署再接獲一人接種疫苗後死亡的個案；涉及一名46歲男子，有吸煙習慣及患有高血壓，上月27日接種第二劑復必泰疫苗，八日後即5月4日感胸痛，但未有求醫，至昨日黃昏被發現在家中不省人事，被送往梅窩普通科門診診所急救無效後離世。

衞生署公布，截至下午4時過去24小時，接獲醫管局呈報，及一名46歲男子，據其家屬透露他有吸煙習慣及患有高血壓，於5月4日有胸痛但未有求醫，昨日黃昏被發現在家中不省人事，被送往梅窩普通科門診診所急救無效後離世。

根據資料，他曾於離世前八日（即4月27日）於東涌社區會堂疫苗接種中心接種第二劑復必泰新冠疫苗，接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。

衞生署稱，該宗報告沒有提供臨床證據顯示事件由疫苗引起，署方接獲報告後已聯絡醫管局，以獲取更多資料協助因果關係評估，暫時未有臨床證據顯示事件由疫苗引起，醫管局會向死因裁判官呈報該個案。另外，衞生署會按既定機制，將個案交由專家委員會進行因果關係評估。

本港至今接獲29宗接種後死亡的個案，當中22宗曾接種科興疫苗、7宗曾接種復必泰。

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責任編輯：陳正怡