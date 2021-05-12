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【國際護士節】6旬婦患心臟危疾要求放棄治療　離世前護士助見兒子一面圓夢

社會 00:01 2021/05/12

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伊利沙伯醫院顧問護師（心臟科）陳妙貞獲傑出員工獎。

每年的5月12日是國際護士日，在過去一年，醫護繼續走在前線抗疫，除了要照顧染疫病人外，仍有不少其他患者需要被照料。有護士憶述，曾有一名有心臟問題的病人臨終前要求放棄治療，令她頓時感到十分難過，除了繼續留意病人病情，只可盡量完成其最後心願，讓病人走得安心。

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今年共有3名護士獲得醫管局年度傑出員工獎，包括2名曾經歷沙士的護士，詳情即看：【下一頁】

伊利沙伯醫院顧問護師（心臟科）陳妙貞入行逾30年，從中學時期已對醫療工作感到十分感興趣的她，曾立志要成為醫生，惟因未能考進醫科便選擇了成為護士，於另一崗位救人和幫人。她入行至今一直於心臟科部門工作，更致力推動護士專業化，成為「護士診所」的「開荒牛」。

她曾面對不少病人病逝，令她最難忘之一的個案是一名去年離世的6旬婦人，其患有心臟問題已逾10年，曾多次入院及換心瓣等，去年更因出現肺炎而入院留醫約1個半月。由於情況,持續惡化，須入住深切治療部接受插喉治療，由於陳與患者相識已逾10年，每日巡房時都會特別留意其病情。

她還記得，女患者入院時初期意志力很強，總覺得自己會出院，惟情況每況愈下，更曾向醫護表示不要再救她，陳在憶述時更哽咽起來，

當時她跟我們說『你唔好再救我啦陳姑娘，我想走了』，我真係好傷心，但其實都知道無嘢可以再幫到她。

面對病人要求不要再救自己，她固然難過，但當刻的她只想為病人多行一步。醫院當時正值實施防感染控制措施，家人不可探訪病人，但陳得知患者在死前再次見兒子一面，故與院方爭取，在完成所有檢測等要求後，讓其兒子以「恩恤探訪」探望母親，而那次見面亦是最後一面。病人在看到兒子後，當晚即出現彌留狀態，並於翌日早上8時許離世。

當年我是想做醫生，後來我入唔到醫科，但我成為了護士。我覺得我已做到想做的事，幫到病人，自己又好開心。新冠疫情影響了很多事，所以我都希望自己作為護士，可以盡量幫病人及其家人。

她憶述自己初入行時，因為第一次面對病人的離世而感到十分痛心，曾下定決心「不可與病人太熟，以免他們離世後感到難過」，惟後來醫生一句「你這樣想或無法全身投入照顧病人」提醒了她，令她的心態上得到轉變，再遇到不快時，學會與同事、家人分享，慢慢得到釋懷。

陳妙貞表示自己在護士工作中找到相當大的滿足感，又回想起在心臟科護士診所診症時，有病人要求「以後不要見醫生，要見護士」。她坦言現時護士的工作可以更專業化，不再是只聽從醫生的指示，而是運用自己的知識去協助醫生，幫助病人，她今年更獲得醫管局的傑出員工獎，表揚她在崗位上付出的貢獻。

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記者：郭詩詩

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