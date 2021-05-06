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置富MallsX罐頭豬LULU PIG-NIC野餐豚活動　連環換領萌爆野餐小物

休閒消費 18:40 2021/05/06

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「置富Malls X 罐頭豬LULU PIG-NIC野餐豚」三大野餐用品

置富Malls聯同人氣角色Lulu The Piggy推出活動「置富Malls X 罐頭豬LULU PIG-NIC野餐豚」，由即日起可以換領野餐小物。

打頭陣的「飽飽豬餐盒」，透明的餐盒蓋上Lulu豬保持一貫憨厚專注的眼神，午餐肉精靈的能量仿佛能令盛載的美食充滿「飽飽豬力量」，可愛的Lulu豬「大頭」給野餐食物如三文治、長法包及水果包圍，增添不少春日氣息。

飽飽豬餐盒

玻璃物料製盒身更可放入雪櫃、蒸焗、微波爐、焗爐及洗碗碟機內，清洗容易。加上易開合密封扣，更穩妥地鎖住美食，保持食物新鮮。

至於「PIG-NIC保溫便當袋」的尺寸大小剛好與野餐盒匹配，手提近年大熱的珊瑚粉橙色便當袋盡顯用家潮流觸覺，拉鏈開口比魔術貼、束繩袋方便密實，尼龍布質料耐用又防水，袋裡設有保溫層，不論好天下雨都可以全面保存餐盒乾淨及其中美食的溫度。

野餐隨行杯連杯套

「野餐隨行杯連杯套」是容量14安士的自備隨行杯跟杯套組合，杯套還設有小手挽，方便用家不用手捧濕漉漉的飲品，同時多拿幾杯飲品都不會手忙腳亂。自

備隨行杯使用天然的竹纖維製作，能完全被生物分解，回應現代人對環保的重視；而杯套則採用棉麻的布料製成，能快速疏水，抗菌衞生又環保。

PIG-NIC保溫便當袋

顧客只要於由即日起，在置富 Malls旗下商場消費滿指定金額，即可於不同時段分別換領【置富Malls X 罐頭豬LULU PIG-NIC野餐豚 】三款不同的野餐萌物，每款數量有限，換完即止。

詳情請瀏覽網站 : www.fortunereit.com 

撰文 : TOPick柴犬出動

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